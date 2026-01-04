Baltijas balss logotype
В Британии 2026 год назвали датой начала третьей мировой войны 1 1576

В мире
Дата публикации: 04.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Британии 2026 год назвали датой начала третьей мировой войны
ФОТО: Global Look Press

Daily Star: третья мировая война может начаться в 2026 году.

Третья мировая война может начаться в 2026 году. С таким прогнозом выступили обозреватели британского издания Daily Star.

В качестве аргументов они, со ссылкой на мнение экспертов, привели пять ключевых зон потенциального конфликта.

Первым из них является эскалация в Карибском море, связанная с переходом администрации президента США Дональда Трампа к силовой политике по отношению к Венесуэле. Второй зоной потенциального конфликта называют Финский залив, где усиливается напряженность между Россией и странами региона.

Третьей потенциальной точкой столкновения, как отмечают обозреватели, являются острова Цзиньмэнь у побережья Китая, которые могут быть вовлечены в конфликты вокруг Тайваня.

Четвертой зоной называют Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мирового объема нефти. Эксперты опасаются, что Иран, в случае эскалации конфликта с Израилем или США, может попытаться перекрыть пролив. Пятой точкой напряженности называют Сеул и Корейский полуостров.

Читайте: «Москва всех предаёт и удивляется»: почему у России нет друзей - дипломат

#Иран #США #прогноз #Венесуэла #Китай #Россия #политика
(1)
  • З
    Злой
    4-го января

    И похоже будет она не в вашу пользу

    1
    1

