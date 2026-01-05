Baltijas balss logotype
ЕС призывает к сдержанности в решении кризиса в Венесуэле 0 139

В мире
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: ЕС призывает к сдержанности в решении кризиса в Венесуэле

Европейский союз (ЕС) призывает все вовлечённые стороны сохранять мир и сдержанность, а также избегать эскалации при решении кризиса в Венесуэле, заявила в воскресенье вечером высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кая Каллас, пишет LETA со ссылкой на DPA.

«ЕС призывает все стороны сохранять спокойствие и сдержанность, чтобы избежать эскалации и обеспечить мирное урегулирование кризиса», – отметила Каллас.

Это заявление поддержали все страны ЕС, за исключением Венгрии.

Каллас подчеркнула, что необходимо уважать право венесуэльского народа определять своё будущее.

ЕС неоднократно заявлял, что у Николаса Мадуро «нет легитимности демократически избранного президента», и поддерживал мирный переход к демократии под руководством самих венесуэльцев, напомнила Каллас.

«Уважение воли венесуэльского народа остаётся единственным способом восстановить демократию в Венесуэле и разрешить нынешний кризис», – говорится в заявлении.

В нём подчёркивается, что «в этот критический момент крайне важно, чтобы все стороны полностью соблюдали права человека и нормы международного гуманитарного права».

Также содержится призыв безоговорочно освободить всех политических заключённых в Венесуэле.

ЕС поддерживает тесные контакты с США, а также с региональными и международными партнёрами, чтобы поддержать и содействовать диалогу со всеми вовлечёнными сторонами, «который привёл бы к переговорному, демократическому, инклюзивному и мирному решению кризиса под руководством венесуэльцев», добавила Каллас.

Ранее сообщалось, что в ходе военной операции США в субботу были задержаны президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга. Их доставили в Нью-Йорк, где им грозит суд по обвинениям в контрабанде наркотиков в США.

Верховный суд Венесуэлы назначил временным президентом вице-президента Дельсию Родригес.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов сотрудничать с Родригес и другими лидерами Венесуэлы, подчеркнув, что США будут судить их по поступкам, а не по публичным заявлениям.

#США #права человека #кризис #Венесуэла #демократия #политика
