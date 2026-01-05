По оценкам китайских экспертов, Япония могла бы разработать собственное ядерное оружие в течение трех лет. Это стало бы возможным благодаря тому, что страна уже обладает и необходимыми материалами, и высоким уровнем специалистов.

Согласно опубликованным данным, Япония располагает значительными запасами выделенного плутония и управляет одной из самых развитых в мире гражданских атомных отраслей. Так, еще в 2014 году в ее распоряжении находилось около девяти тонн плутония — количества, достаточного для производства примерно 5 000 ядерных боезарядов. Кроме того, у страны имелось около 1,2 тонны обогащенного урана.

Япония также располагает ракетными технологиями, возможностями космических запусков, высокоточной инженерией, а также элитной научной и промышленной базой.

В ядерной терминологии Японию относят к так называемым «латентным ядерным державам» — государствам, не имеющим ядерного оружия, но способным быстро его приобрести. Оценка «менее трех лет» включает такие этапы, как проектирование базового боезаряда и его интеграция с уже существующими средствами доставки.

Подобное развитие событий также подразумевает ограниченное развертывание — возможно, даже без проведения полноценных испытаний. Важно подчеркнуть, что речь не идет о создании арсенала времен холодной войны, а лишь о формировании собственного ограниченного ядерного потенциала.

В XX веке ведущей фигурой в японской атомной программе был доктор Ёсио Нисина, близкий друг Нильса Бора и современник Альберта Эйнштейна. Нисина основал ядерную научно-исследовательскую лабораторию по изучению физики высоких энергий в 1931 году в институте RIKEN, чтобы содействовать проведению фундаментальных исследований. В июне 1940 года доктор Нисина встретился с генералом Такео Ясудой, который возглавлял научно-техническое управление военно-воздушных сил Императорской армии, и рассказал ему о перспективах военного использования ядерной энергии. По приказу Ясуда RIKEN в 1941 году начал теоретические изыскания, которые шли вполне успешно. Для разделения изотопов урана японские физики выбрали метод термодиффузии. А в мае 1943 года стартовал проект «Ни-Го», когда японским военным стало ясно, что обычные вооружения не способны остановить наступление США. Руководителем проекта стал Ёсио Нисина. Кроме того, под руководством Бунсаки Аракацу также велись подобные работы по другому проекту «Ф-Го» под эгидой Императорского флота. По некоторым данным, основной базой работ в области создания ядерного оружия был Хыннамский химический завод в оккупированной Японией Корее. Удалось построить опытный сепаратор, но сырья отчаянно не хватало. Урановые руды в Корее, Маньчжурии и префектуре Фукусима оказались слишком бедными. По просьбе японцев Третий рейх высылал урановую руду, но одна (U-234) подводная лодка с грузом была перехвачена союзниками, а другая потоплена у берегов Малайи. Ещё одной непреодолимой проблемой стало отсутствие необходимого количества электроэнергии. Считается, что к концу Второй мировой войны инфраструктура проекта была почти полностью уничтожена американскими бомбёжками, и проект провалился. В то же время, согласно некоторым данным (например, фиксации радиоактивности в атмосфере американскими самолётами-разведчиками), в ночь с 12 на 13 августа 1945 года в районе Хыннама и Японского моря было произведено испытание (или уничтожение для несдачи врагу) прототипа ядерной бомбы накануне захвата советскими войсками Хыннама и капитуляции Японии 15 августа.