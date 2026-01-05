Baltijas balss logotype
«Мы добьемся, что вы захотите того, чего хотим мы»

В мире
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Карлис Буковскис

Карлис Буковскис

Латвийские эксперты оценили последствия военной операции США в Венесуэле.

"Это безусловно очень удачная военная операция США, однако пока нет долгосрочной стратегии, то есть неясно, какие будут дальнейшие действия США, неясно и почему не дали возможности венесуэльской оппозиции", - так преподаватель Рижского уеиверситета им. Страдыня Мартиньш Варгулис прокомментировал в прямом эфире Латвийского ТВ спецоперацию США в Венесуэле 3-го января.

В свою очередь, эксперт по международным делам Карлис Буковскис в том же эфире сегодня вечером не исключил, что США смогут уговорить венесуэльские власти привлечь американцев к управлению страной в качестве консультантов. "Как в свое время говорили американцы, мы добьемся того, что вы захотите того же самого, чего хотим мы".

По словам экспертов, администрация Трампа фактически возродила "доктрину Манро" 19-го века о том, что никто, кроме американцев, не в праве вмешиваться в ситуацию в Южной Америке.

Отвечая на вопрос ведущей, каким странам следует бояться "венесуэльского" сценария, М. Варгулис сослался на список, озвученный самим Трампом: Панама, Куба и Колумбия.


#США #Латвия #Венесуэла #Южная Америка #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров

Оставить комментарий

