На Западе высказались о связи России с операцией США в Венесуэле 1 713

В мире
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: На Западе высказались о связи России с операцией США в Венесуэле
ФОТО: Youtube

Дизен удивился западным СМИ, связавшим Россию с операцией США в Венесуэле.

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен удивился западным СМИ, которые пришли к выводу, что Россия связана с операцией США в Венесуэле. Свое мнение по этому вопросу он высказал в социальной сети X.

«Даже когда это абсолютно не имеет отношения к России, они все равно могут связать это с Россией», — прокомментировал Дизен статью The Guardian под названием «В Венесуэлу пришла "путинизация" международной политики США». В ней утверждается, что, хотя лидер США Дональд Трамп является империалистом, однако в случившемся виновато «сползание в эпоху конфликтующих сфер влияния».

В ночь на 3 января в Каракасе прогремели взрывы. Как позднее заявил американский лидер Дональд Трамп, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны. Генпрокурор США Памела Бонди заявила, что президент Венесуэлы скоро предстанет перед судом. Согласно судебным документам, за сговор с целью наркотерроризма, а также ввоза наркотиков, хранения пулеметов и взрывных устройств и их использования против Соединенных Штатов Мадуро грозит до четырех пожизненных сроков.

#США #Дональд Трамп #Венесуэла #социальные сети #Россия #политика
(1)
  • З
    Злой
    5-го января

    В Африке выпал град, это Путин виноват.

    9
    0

