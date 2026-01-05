Baltijas balss logotype
Орбан раскрыл желаемый срок снятия санкций с России 0 372

В мире
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Орбан раскрыл желаемый срок снятия санкций с России
ФОТО: Global Look Press

Орбан: Венгрия надеется на отмену санкций против России в 2026 году.

Венгрия надеется на отмену санкций против России в 2026 году после урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

«Мы считаем, что санкции против России должны быть отменены после того, как конфликт на Украине будет прекращен», — указал глава венгерского правительства.

Орбан добавил, что антироссийские рестрикции наносят вред самому Европейскому союзу (ЕС). По его словам, Будапешт давно выступает против этих мер Брюсселя.

Ранее Орбан заявил, что военная операция США в Венесуэле означает крушение либерального миропорядка. Премьер-министр также подчеркнул, что венгерскому народу предстоит в апреле сделать свой выбор в условиях разрушающегося миропорядка. Таким образом он отсылал к грядущим парламентским выборам, которые пройдут в этом году.

Читайте нас также:
#Виктор Орбан #выборы #Украина #санкции #Венесуэла #Брюссель #Россия #политика #Венгрия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

