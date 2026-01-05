Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Орбан заявил о крушении миропорядка 2 975

В мире
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Орбан заявил о крушении миропорядка
ФОТО: Global Look Press

Орбан назвал операцию США в Венесуэле крушением либерального миропорядка.

Военная операция США в Венесуэле означает крушение либерального миропорядка. Об этом написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем аккаунте социальной сети Facebook.

«В первые дни этого года мы получили важное напоминание о том, что либеральный мировой порядок рушится. Избрание президентом Трампа принесло ему помилование. Однако новый мир все еще бурлит. Грядут более ветреные, непредсказуемые и опасные годы», — указал политик.

Орбан также подчеркнул, что венгерскому народу предстоит в апреле сделать свой выбор в условиях разрушающегося миропорядка. Таким образом он отсылал к грядущим парламентским выборам, которые пройдут в этом году.

В ночь на субботу, 3 января, Вооруженные силы США нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Венесуэлы. Под атаки попали военные базы, нефтеперерабатывающий завод, здание парламента. После стало известно, что силы американского спецназа поймали венесуэльского президента Николаса Мадуро. Он доставлен в Нью-Йорк, где, по словам Трампа, предстанет перед судом.

Читайте нас также:
#Виктор Орбан #выборы #США #Венесуэла #политика #Венгрия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
3
0
0
0
1

Оставить комментарий

(2)
  • V
    Viktot
    6-го января

    И это ещё рот открыл? Как его любимый Путин напал так это не нарушение порядка законов и т.д Как США так все.... Одно озабоченность осталось без хребта и воли...

    1
    5
  • Вк
    Виардо кузнецова
    5-го января

    Это бандитизм .

    18
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Китае высказались об операции по похищению Мадуро в Венесуэле
Изображение к статье: Россия готовится к сдаче Беларуси? В Москве предупредили о лете 2026 года и планах США
Изображение к статье: «Хватит!» Госдеп США опубликовал угрозу на русском языке
Изображение к статье: Гренландия под США? В Белом доме избегают прямых ответов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Звездный внук Андрей с тетей Надей и мамой Аней. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Рижан заставят заплатить страховые взносы при аренде жилья
Политика
Изображение к статье: США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
В мире
3
Изображение к статье: Фото: социальные сети
Культура &
Изображение к статье: Трамп предупредил глав корпораций США за месяц до атаки на Венесуэлу
В мире
Изображение к статье: Недорого: в Латвии помощник судьи продавал материалы уголовного дела за 500 евро
ЧП и криминал
Изображение к статье: Звездный внук Андрей с тетей Надей и мамой Аней. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Рижан заставят заплатить страховые взносы при аренде жилья
Политика
Изображение к статье: США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
В мире
3

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео