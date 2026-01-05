Baltijas balss logotype
США внесли бывшую советскую республику в список стран, гражданам которых визы дают лишь под огромный залог

В мире
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Администрация Трампа добавила семь стран, в том числе пять в Африке, в список государств, граждане которых должны уплатить залог в размере до 15 000 долларов, чтобы подать заявку на въезд в Соединенные Штаты, сообщает AP.

Сейчас в списке находятся тринадцать стран, все, кроме двух, в Африке, что делает процесс получения визы в США недоступным для многих.

На прошлой неделе Государственный департамент добавил в список Бутан, Ботсвану, Центральноафриканскую Республику, Гвинею, Гвинею-Бисау, Намибию и Туркменистан. Эти обновления вступили в силу 1 января, согласно сообщению, опубликованному на веб-сайте travel.state.gov.

Это новейшая инициатива администрации Трампа, направленная на ужесточение требований к въезду в США, в частности, граждане всех стран, которым требуется виза, должны пройти личное собеседование и предоставить информацию о своей деятельности в социальных сетях за последние годы, а также подробные сведения о предыдущих поездках и условиях проживания их семей.

Американские чиновники защищают эти обязательства, которые могут составлять от 5000 до 15 000 долларов, утверждая, что они эффективны для обеспечения того, чтобы граждане целевых стран не превышали срок действия своих виз.

Уплата залога не гарантирует получение визы, но сумма будет возвращена, если в визе откажут или когда владелец визы продемонстрирует, что он соблюдал условия визы.

Новые страны, на которые распространяется это требование, присоединяются к Мавритании, Сан-Томе и Принсипи, Танзании, Гамбии, Малави и Замбии, которые были включены в список в августе и октябре прошлого года.

#США #Африка #миграция #безопасность #визы #политика
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    6-го января

    )))))))))))Что вы людям в уши льёте волу....Сколько нужно иметь на счету,чтобы из вашей великой державы подать заявку на получение визы в сша)))))))))))))) Я то знаю......!!!!! ВЫ БЫ ЭКОНОМИКОЙ ЗАНЯЛИСЬ .......БЛАГОСОСТОЯНИЕМ НАРОДА!!!!!....НО У ВАС ,КАК ВИДНО-НА ЭТО ВРЕМЯ НЕТ)))))))))))

    21
    11

Видео