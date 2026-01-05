Администрация Трампа добавила семь стран, в том числе пять в Африке, в список государств, граждане которых должны уплатить залог в размере до 15 000 долларов, чтобы подать заявку на въезд в Соединенные Штаты, сообщает AP.

Сейчас в списке находятся тринадцать стран, все, кроме двух, в Африке, что делает процесс получения визы в США недоступным для многих.

На прошлой неделе Государственный департамент добавил в список Бутан, Ботсвану, Центральноафриканскую Республику, Гвинею, Гвинею-Бисау, Намибию и Туркменистан. Эти обновления вступили в силу 1 января, согласно сообщению, опубликованному на веб-сайте travel.state.gov.

Это новейшая инициатива администрации Трампа, направленная на ужесточение требований к въезду в США, в частности, граждане всех стран, которым требуется виза, должны пройти личное собеседование и предоставить информацию о своей деятельности в социальных сетях за последние годы, а также подробные сведения о предыдущих поездках и условиях проживания их семей.

Американские чиновники защищают эти обязательства, которые могут составлять от 5000 до 15 000 долларов, утверждая, что они эффективны для обеспечения того, чтобы граждане целевых стран не превышали срок действия своих виз.

Уплата залога не гарантирует получение визы, но сумма будет возвращена, если в визе откажут или когда владелец визы продемонстрирует, что он соблюдал условия визы.

Новые страны, на которые распространяется это требование, присоединяются к Мавритании, Сан-Томе и Принсипи, Танзании, Гамбии, Малави и Замбии, которые были включены в список в августе и октябре прошлого года.