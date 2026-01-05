Baltijas balss logotype
В Германии прошли акции против операции США в Венесуэле 0 233

В мире
Дата публикации: 05.01.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: В Германии прошли акции против операции США в Венесуэле

В ряде городов Германии с 3 января сотни людей выходят на акции против военной операции США в Венесуэле и захвата Николаса Мадуро. В Берлине на некоторых плакатах были пророссийские лозунги. Митинги продолжатся 5 января.

В ряде городов Германии сотни людей вышли на улицы, чтобы выразить солидарность с Венесуэлой после проведения США военной операции по захвату правителя страны Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес. Многие участники акций в воскресенье, 4 января, выражали протест против действий президента США Дональда Трампа.

По подсчетам пресс-службы полиции Мюнхена, в столице Баварии на демонстрацию вышли около 400 человек. Они устроили шествие по улицам города. Акция прошла мирно. В баварском Нюрнберге на улицы вышли 120 протестующих, подсчитало агентство dpa.

В Дюссельдорфе, в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, на акцию собрались около 240 человек. Участники прошли по улицам города к генконсульству США вблизи центрального вокзала, где устроили митинг.

Акции в поддержку Венесуэлы в Гамбурге и Берлине

В Гамбурге на протест вечером 4 января вышли около 500 человек. Некоторые держали в руках плакаты с таким лозунгами, как "Руки прочь от Венесуэлы" и "Встаньте на сторону свободы и против вооружения". Демонстранты устроили шествие в сторону генконсульства США. Это уже не первая акция в поддержку Венесуэлы в Гамбурге, отмечает dpa. Вечером 3 января на улицы города уже выходили около 300 протестующих.

Аналогичная акция состоялась 3 января и в Берлине. Как пишет столичная газета Der Tagesspiegel, сотни людей собрались вечером у Бранденбургских ворот. Они призвали правительство ФРГ и ООН официально осудить военную операцию США в Венесуэле и приложить усилия для освобождения Мадуро. По наблюдениям журналистов, среди собравшихся было немало сторонников левых политических взглядов. На некоторых фотографиях видны российские и палестинские флаги.

По сообщениям СМИ, очередная демонстрация в поддержку Венесуэлы должна пройти в Берлине на площади Александерплац вечером 5 января. Акции на ту же тему запланированы 5 января в Бремене, Дрездене, Дуйсбурге и других городах Германии.

Операция США в Венесуэле и захват Мадуро

3 января Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены подразделением американского спецназа "Дельта" и вывезены из Венесуэлы сначала на базу ВМС США в Гуантанамо, а позже в Нью-Йорк.

Власти США предъявили Николасу Мадуро официальные обвинения в "наркотерроризме", хранении оружия и торговле венесуэльскими дипломатическими паспортами. В частности, правителя обвиняют в том, что он возглавлял преступную группировку Cartel de los Soles, ранее объявленную в США террористической, а также в том, что он вместе с женой, сыном и соратниками участвовал в сговоре с колумбийскими группировками, которые занимаются производством и транспортировкой кокаина.

Перед военной операцией "Абсолютная решимость" США несколько месяцев проводили атаки на суда в Карибском бассейне. Как утверждали в администрации Трампа, на них перевозили контрабандой наркотики из Венесуэлы в США. По подсчетам ряда СМИ, в результате этих атак погибли не менее 115 человек.

Газета The New York Times написала со ссылкой на неназванного венесуэльского чиновника, что в ходе военной операции США в Венесуэле погибли по меньшей мере 40 человек, включая военнослужащих и мирных жителей. Власти Кубы заявили о гибели 32 кубинцев.

Читайте нас также:
#США #Венесуэла #акции #Германия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео