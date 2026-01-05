Гренландия открыта к диалогу с США, но в уважительном русле и без угроз аннексией. Об этом заявил премьер-министр острова Йенс-Фредерик Нильсен в соцсети Facebook.

В своем посте Нильсен отметил, что общение должно проходить по правильным каналам связи и с уважением к международному праву, а не в виде случайных и неуважительных публикаций в социальных сетях. Ранее он жестко прокомментировал публикацию, которую разместила супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти. В посте остров был окрашен в цвета американского флага, Кэти сопроводила его фразой «скоро».

Он напомнил, что Гренландия на протяжении многих поколений считает себя верным другом Америки, но союз должен строиться на доверии, «и разговоры об аннексии недопустимы для друзей». Нильсен считает неправильным, что Трамп, говоря «нам нужна Гренландия», связывает это с ситуацией в Венесуэле после военного вмешательства США.

«Больше никаких фантазий об аннексии», — подчеркнул премьер, назвав риторику Вашингтона неприемлемой.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Гренландия «совершенно необходима» Соединенным Штатам. Незадолго до этих заявлений назначенный лидером США спецпосланник в Гренландии, губернатор Луизианы Джефф Лэндри заверил, что Вашингтон не намерен завоевывать территорию острова.