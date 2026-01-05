Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Гренландии жестко ответили Трампу на притязания США 2 546

В мире
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Гренландии жестко ответили Трампу на притязания США
ФОТО: Global Look Press

Премьер Нильсен: Гренландия открыта к диалогу, но требует уважения от США.

Гренландия открыта к диалогу с США, но в уважительном русле и без угроз аннексией. Об этом заявил премьер-министр острова Йенс-Фредерик Нильсен в соцсети Facebook.

В своем посте Нильсен отметил, что общение должно проходить по правильным каналам связи и с уважением к международному праву, а не в виде случайных и неуважительных публикаций в социальных сетях. Ранее он жестко прокомментировал публикацию, которую разместила супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти. В посте остров был окрашен в цвета американского флага, Кэти сопроводила его фразой «скоро».

Он напомнил, что Гренландия на протяжении многих поколений считает себя верным другом Америки, но союз должен строиться на доверии, «и разговоры об аннексии недопустимы для друзей». Нильсен считает неправильным, что Трамп, говоря «нам нужна Гренландия», связывает это с ситуацией в Венесуэле после военного вмешательства США.

«Больше никаких фантазий об аннексии», — подчеркнул премьер, назвав риторику Вашингтона неприемлемой.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Гренландия «совершенно необходима» Соединенным Штатам. Незадолго до этих заявлений назначенный лидером США спецпосланник в Гренландии, губернатор Луизианы Джефф Лэндри заверил, что Вашингтон не намерен завоевывать территорию острова.

Читайте нас также:
#США #Венесуэла #дипломатия #социальные сети #Гренландия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
1
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • 6-го января

    заберёт, вот увидете, и до Канады дело дойдёт пока вы смотрите с преданностью в глазах

    5
    0
  • ЯО
    Яшка Одесский
    5-го января

    Становитесь в позу! Вы следующие!

    10
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Китае высказались об операции по похищению Мадуро в Венесуэле
Изображение к статье: Россия готовится к сдаче Беларуси? В Москве предупредили о лете 2026 года и планах США
Изображение к статье: «Хватит!» Госдеп США опубликовал угрозу на русском языке
Изображение к статье: Гренландия под США? В Белом доме избегают прямых ответов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Звездный внук Андрей с тетей Надей и мамой Аней. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Рижан заставят заплатить страховые взносы при аренде жилья
Политика
Изображение к статье: США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
В мире
3
Изображение к статье: Фото: социальные сети
Культура &
Изображение к статье: Трамп предупредил глав корпораций США за месяц до атаки на Венесуэлу
В мире
Изображение к статье: Недорого: в Латвии помощник судьи продавал материалы уголовного дела за 500 евро
ЧП и криминал
Изображение к статье: Звездный внук Андрей с тетей Надей и мамой Аней. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Рижан заставят заплатить страховые взносы при аренде жилья
Политика
Изображение к статье: США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
В мире
3

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео