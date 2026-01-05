Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Швейцарии отказались раскрыть сумму замороженных активов Мадуро 0 447

В мире
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Швейцарии отказались раскрыть сумму замороженных активов Мадуро
ФОТО: Global Look Press

Кабмин Швейцарии не назвал сумму замороженных активов Мадуро.

Распоряжение о заморозке активов президента Венесуэлы Николаса Мадуро коснулось 37 человек. Об этом сообщил официальный представитель МИД Швейцарии в беседе с Agence France-Presse. Сумму замороженных активов кабмин страны раскрывать не стал.

«Распоряжение [о заморозке активов] касается 37 человек, однако министерство не может предоставить никаких подробностей о стоимости соответствующих активов», — говорится в материале. Отмечается, что соответствующее распоряжение будет действовать на протяжении четырех лет до дальнейшего распоряжения.

Как подчеркнул собеседник агентства, это решение не коснулось ни одного члена действующего правительства Боливарианской Республики и было принято в качестве меры предосторожности.

Читайте нас также:
#санкции #финансы #Венесуэла #правительство #Швейцария #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Китае высказались об операции по похищению Мадуро в Венесуэле
Изображение к статье: Россия готовится к сдаче Беларуси? В Москве предупредили о лете 2026 года и планах США
Изображение к статье: «Хватит!» Госдеп США опубликовал угрозу на русском языке
Изображение к статье: Гренландия под США? В Белом доме избегают прямых ответов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Звездный внук Андрей с тетей Надей и мамой Аней. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Рижан заставят заплатить страховые взносы при аренде жилья
Политика
Изображение к статье: США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
В мире
3
Изображение к статье: Фото: социальные сети
Культура &
Изображение к статье: Трамп предупредил глав корпораций США за месяц до атаки на Венесуэлу
В мире
Изображение к статье: Недорого: в Латвии помощник судьи продавал материалы уголовного дела за 500 евро
ЧП и криминал
Изображение к статье: Звездный внук Андрей с тетей Надей и мамой Аней. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Рижан заставят заплатить страховые взносы при аренде жилья
Политика
Изображение к статье: США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
В мире
3

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео