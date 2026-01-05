Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Внезапно: в Венесуэле объявили мобилизацию 1 1091

В мире
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Внезапно: в Венесуэле объявили мобилизацию
ФОТО: Global Look Press

В Венесуэле объявили мобилизацию ВС и военный режим для производств.

Власти Венесуэлы объявили мобилизацию вооруженных сил, для сотрудников нефтяной промышленности и других производств введен «военный режим», передают СМИ со ссылкой на декрет, опубликованный на портале правовых актов.

«Немедленно предписывается мобилизация национальных вооруженных сил по всей территории страны и использование имеющегося потенциала национальной мощи для отражения иностранной агрессии», — сказано в документе.

Отмечается, что милитаризации подлежат госинфраструктуры, нефтяная промышленность и другие основные государственные производства. Персонал данных предприятий будет временно находиться под военным режимом.

На сухопутных, воздушных и морских границах страны будет усилено патрулирование и охрана. Документ датирован 3 января и действует 90 дней с момента его опубликования.

3 января сообщалось, что Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Впоследствии с заявлением выступил президент США Дональд Трамп. Он сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес захвачены и вывезены из страны.

Читайте нас также:
#США #Дональд Трамп #Венесуэла #мобилизация #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
7
0
1
0
0
1

Оставить комментарий

(1)
  • OZ
    Olga Zakarauskiene
    6-го января

    Это они от радости?

    1
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Китае высказались об операции по похищению Мадуро в Венесуэле
Изображение к статье: Россия готовится к сдаче Беларуси? В Москве предупредили о лете 2026 года и планах США
Изображение к статье: «Хватит!» Госдеп США опубликовал угрозу на русском языке
Изображение к статье: Гренландия под США? В Белом доме избегают прямых ответов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Звездный внук Андрей с тетей Надей и мамой Аней. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Рижан заставят заплатить страховые взносы при аренде жилья
Политика
Изображение к статье: США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
В мире
3
Изображение к статье: Фото: социальные сети
Культура &
Изображение к статье: Трамп предупредил глав корпораций США за месяц до атаки на Венесуэлу
В мире
Изображение к статье: Недорого: в Латвии помощник судьи продавал материалы уголовного дела за 500 евро
ЧП и криминал
Изображение к статье: Звездный внук Андрей с тетей Надей и мамой Аней. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Рижан заставят заплатить страховые взносы при аренде жилья
Политика
Изображение к статье: США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
В мире
3

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео