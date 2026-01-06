Baltijas balss logotype
Путин следующий? В Латвии, затаив дыхание, следят за действиями Трампа 18 7610

В мире
Дата публикации: 06.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Путин следующий? В Латвии, затаив дыхание, следят за действиями Трампа
ФОТО: пресс-фото

«Пленит ли Трамп также и Путина?» – такой животрепещущий для национальной аудитории вопрос задает в Neatkarīgā известная латышская публицистка Элита Вейдемане.

Основной тезис — если у президента США так хорошо получилось в крупной стране Латинской Америки, то почему бы опыт не распространить далее. Она приводит мнение местного международника Мариса Анджанса, который полагает, что «наркокартели и торговля оружием в Венесуэле являются формальными причинами действий Трампа, а основой является доктрина Монро».

«2 декабря 1823 года президент США Джеймс Монро, выступая с ежегодной речью в Конгрессе, сформулировал внешнеполитические установки, впоследствии получившие название «доктрины Монро». Кратко и просто это был принцип «Америка для американцев». То есть США не считают, что они должны вмешиваться во взаимоотношения европейских наций, а в свою очередь ждут, что европейские державы не будут создавать сферы влияния на американском континенте. И «Трамп это только что переутвердил», говорит Анджанс. «Трампу никогда не нравились социалисты и коммунисты, а Венесуэла была создана государством диктатуры социалистов. Это про идеологию», – говорит Анджанс. Но и это не главный аспект. Главное – нефть, которой чрезвычайно богата Венесуэла».

Историк и политолог Карлис Даукштс в беседе с изданием, также, «выразил уверенность, что причиной широкой и внезапной атаки Трампа на Венесуэлу и ее президента не являются наркотики или еще что-то». «Трампа интересует нефть. Ни один нефтепровод или обрабатывающий завод не пострадал. Трамп не скрывает: «Мы будем управлять Венесуэлой». Он, правда, еще не выбрал сколь-либо логичный переход к госуправлению. Смогут ли американцы руководить уже существующей структурой управления? Пусть она и преступная, но это реальная структура. Но самое главное послание Трампа: «Я сейчас господствую над миром».

«Так что — следующим стоит приготовиться Канаде с Гренландией. «И его задача – разрушить Европу», – говорит политолог. В тех же краях, что находятся поблизости от Латвии, более всего должен беспокоиться лидер... Украины. «Потому что с Зеленским может случиться то же самое. Путин же все время повторяет, что Зеленский не легитимно избран для управления государством. В Москве вдруг прозвучала мысль: ты, Путин, четыре года путался с Зеленским, а американцы это «уладили» за один день. Насколько далеко в этом вопросе соглашение между Трампом и Путиным – не знаю», – признается Карлис Даукштс.

«Запасы венесуэльской нефти крупнейшие в мире, но у венесуэльской нефти есть одна особенность: она очень похожа на российскую нефть, у нее много примесей. В США есть только два завода, которые могут превратить венесуэльскую нефть в бензин. Россиянам бензина сейчас не хватает катастрофически. А что касается наркотиков – это просто повод».

Даукштс иронизирует над международным правом, говоря о похищении Мадуро и его жены, поскольку после вторжения России на Украину это так называемое право получило еще один удар. «И этот удар уже становится опасным прецедентом для остальных государств, — считает Даукштс, — некоторые политологи говорят, что теперь надо начать бояться Путину. Сомневаюсь. Но в то же время ничего исключать нельзя».

Читайте нас также:
#Путин #нефть #Дональд Трамп #Латвия #Венесуэла #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(18)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    6-го января

    В здоровых отношениях баба не давится салатом, а радостно жрёт мясо, запивая его пивом и при этом постоянно пердит и рыгает.

    12
    3
  • lo gos
    lo gos
    6-го января

    Трампа запросто могут сдать за 30 копеек, он уже всех подзабавил немножко,

    37
    3
  • А
    Андрей
    6-го января

    BB - вы в последнее время печатаете всяких болтунов и бредунов. ЗАЧЕМ? Не о чём писать? Скажите прямо - мы напишем более интересный материал!

    49
    3
  • А
    Андрей
    6-го января

    "«Пленит ли Трамп также и Путина?» – такой животрепещущий для национальной аудитории вопрос задает в Neatkarīgā известная латышская публицистка Элита Вейдемане." Передайте ей, что у неё деменция. Тревожный звоночек по ком-то уже зазвонил!

    54
    3
  • Д
    Добрый
    6-го января

    Боятся не путлера,а возможного применения ядерного оружия,имеющегося у путлера. Не было бы ядерного оружия,путлер бы уже,наверняка,сидел бы уже не в кремле;а в другом месте

    5
    61
  • Мп
    Мимо проходил
    Добрый
    6-го января

    Дональд Фредович, не узнал вас в этом костюме дебильного клоуна! :)

    32
    2
  • Д
    Дед
    6-го января

    Какой смысл, ведь они сами кричали, что Путиных море. Которого вывозить? Сами кричали, что русские везде, и в Англии и в Чехии, и кругом одни русские шпионы. Это за Трампа нужно переживать, а не за Путина.

    60
    2
  • lo gos
    lo gos
    6-го января

    она ещё коммунистам в жопу лизала, ага ,знаем

    72
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    lo gos
    6-го января

    И книжки гадкие на разные темы писала.

    14
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    6-го января

    Если бы не было страха перед русскими, то и писать было нечего и не о чём. Хоть портал закрывай и всё тут.

    102
    3
  • 010725
    010725
    6-го января

    К Путину не подобраться - его вертолет постоянно раскручивает лопасти на крыше Кремля. А соваться под лопасти вертолёта никто не решиться.

    39
    4
  • 010725
    010725
    010725
    6-го января

    решится.

    10
    43
  • 010725
    010725
    010725
    6-го января

    Если серьезно, украинизация латышского публичного пространства перестает смешить и начинает пугать. И так наш политикум умом не блистал, так ещё и с украми связался. Скоро на всех трибунах сейма "Абырвалг"!

    114
    2
  • A
    Aleks
    6-го января

    Вроде бы Вейдемане,а такая недалекая,аж стыдно ..😀 Хотел бы я посмотреть,как американская ,,Дельта,,будет биться со спецназом израильского ,,ЦАХАЛа,,,охраняющего Путина.😂😂😂 И сколько времени Трамп после этого останется президентом...

    51
    8
  • ЯО
    Яшка Одесский
    6-го января

    "В Латвии затаив дыхание" -BB ДЕБИЛЫ, не несите ПУРГУ! Вы уже давно деградировали!

    125
    5
  • ЯО
    Яшка Одесский
    6-го января

    "В Латвии затаив лизание" -BB ДЕБИЛЫ, не несите ПУРГУ! Вы уже давно деградировали!

    47
    3
  • A
    Aleks
    6-го января

    Что у Путина,что у Трампа,что у Зеленского один хозяин,поэтому никто Путина и Зеленского не тронет как никто не выкрадет и Ринкевича.😀

    26
    28
  • А
    Андрей
    Aleks
    6-го января

    Ринкевича, скорее всего, давно выкрали. Когда он ещё не был президентом. После этого он громогласно твиттанул на весь, чисто In-English like "... proud to say..." Ну такой чисто латышский министр иностранных дел был, что на публику чисто не-по-латышски в основном говорил.
    Это гипотеза. Доказательств пока не опубликованы. Быть может в старости напишет мемуары, как все бывшие.

    14
    2
Читать все комментарии

