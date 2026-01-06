Основной тезис — если у президента США так хорошо получилось в крупной стране Латинской Америки, то почему бы опыт не распространить далее. Она приводит мнение местного международника Мариса Анджанса, который полагает, что «наркокартели и торговля оружием в Венесуэле являются формальными причинами действий Трампа, а основой является доктрина Монро».

«2 декабря 1823 года президент США Джеймс Монро, выступая с ежегодной речью в Конгрессе, сформулировал внешнеполитические установки, впоследствии получившие название «доктрины Монро». Кратко и просто это был принцип «Америка для американцев». То есть США не считают, что они должны вмешиваться во взаимоотношения европейских наций, а в свою очередь ждут, что европейские державы не будут создавать сферы влияния на американском континенте. И «Трамп это только что переутвердил», говорит Анджанс. «Трампу никогда не нравились социалисты и коммунисты, а Венесуэла была создана государством диктатуры социалистов. Это про идеологию», – говорит Анджанс. Но и это не главный аспект. Главное – нефть, которой чрезвычайно богата Венесуэла».

Историк и политолог Карлис Даукштс в беседе с изданием, также, «выразил уверенность, что причиной широкой и внезапной атаки Трампа на Венесуэлу и ее президента не являются наркотики или еще что-то». «Трампа интересует нефть. Ни один нефтепровод или обрабатывающий завод не пострадал. Трамп не скрывает: «Мы будем управлять Венесуэлой». Он, правда, еще не выбрал сколь-либо логичный переход к госуправлению. Смогут ли американцы руководить уже существующей структурой управления? Пусть она и преступная, но это реальная структура. Но самое главное послание Трампа: «Я сейчас господствую над миром».

«Так что — следующим стоит приготовиться Канаде с Гренландией. «И его задача – разрушить Европу», – говорит политолог. В тех же краях, что находятся поблизости от Латвии, более всего должен беспокоиться лидер... Украины. «Потому что с Зеленским может случиться то же самое. Путин же все время повторяет, что Зеленский не легитимно избран для управления государством. В Москве вдруг прозвучала мысль: ты, Путин, четыре года путался с Зеленским, а американцы это «уладили» за один день. Насколько далеко в этом вопросе соглашение между Трампом и Путиным – не знаю», – признается Карлис Даукштс.

«Запасы венесуэльской нефти крупнейшие в мире, но у венесуэльской нефти есть одна особенность: она очень похожа на российскую нефть, у нее много примесей. В США есть только два завода, которые могут превратить венесуэльскую нефть в бензин. Россиянам бензина сейчас не хватает катастрофически. А что касается наркотиков – это просто повод».

Даукштс иронизирует над международным правом, говоря о похищении Мадуро и его жены, поскольку после вторжения России на Украину это так называемое право получило еще один удар. «И этот удар уже становится опасным прецедентом для остальных государств, — считает Даукштс, — некоторые политологи говорят, что теперь надо начать бояться Путину. Сомневаюсь. Но в то же время ничего исключать нельзя».