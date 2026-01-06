За месяц до вмешательства в Венесуэле с похищением Мадуро президент США Дональд Трамп дал знак руководителям американских нефтяных корпораций о предстоящих значительных переменах.

Примерно за месяц до того, как США задержали венесуэльского лидера Николаса Мадуро, Трамп отправил двоим исполнительным директорам американских нефтяных компаний неопределенное, но привлекательное сообщение: «Готовьтесь». Трамп этим намекнул, что в Венесуэле ожидаются крупные перемены, сообщает издание Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Возможно, что главы корпораций ждали подобного знака, понимая, о чем он может символизировать.

Согласно информации источников, близких к изданию, Трамп ограничился одним намеком, не раскрывая подробностей, и не запрашивал мнения исполнительных директоров о возможных инвестированиях в венесуэльские нефтяные месторождения, о чем он заявил публично после атаки.

3 января Вооруженные силы (ВС) США провели военную операцию против Венесуэлы. В Каракасе прогремела серия взрывов, в небе были замечены вертолеты, принадлежащие морской пехоте США. Американские военные нанесли несколько ударов по объектам в Венесуэле, в результате атаки повреждения получил порт Ла-Гуайра — один из крупнейших в стране. Президент республики Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес был похищен и вывезен в Америку.