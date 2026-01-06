Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трамп предупредил глав корпораций США за месяц до атаки на Венесуэлу 0 225

В мире
Дата публикации: 06.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамп предупредил глав корпораций США за месяц до атаки на Венесуэлу
ФОТО: Global Look Press

За месяц до вмешательства в Венесуэле с похищением Мадуро президент США Дональд Трамп дал знак руководителям американских нефтяных корпораций о предстоящих значительных переменах.

Примерно за месяц до того, как США задержали венесуэльского лидера Николаса Мадуро, Трамп отправил двоим исполнительным директорам американских нефтяных компаний неопределенное, но привлекательное сообщение: «Готовьтесь». Трамп этим намекнул, что в Венесуэле ожидаются крупные перемены, сообщает издание Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Возможно, что главы корпораций ждали подобного знака, понимая, о чем он может символизировать.

Согласно информации источников, близких к изданию, Трамп ограничился одним намеком, не раскрывая подробностей, и не запрашивал мнения исполнительных директоров о возможных инвестированиях в венесуэльские нефтяные месторождения, о чем он заявил публично после атаки.

3 января Вооруженные силы (ВС) США провели военную операцию против Венесуэлы. В Каракасе прогремела серия взрывов, в небе были замечены вертолеты, принадлежащие морской пехоте США. Американские военные нанесли несколько ударов по объектам в Венесуэле, в результате атаки повреждения получил порт Ла-Гуайра — один из крупнейших в стране. Президент республики Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес был похищен и вывезен в Америку.

Читайте нас также:
#США #Дональд Трамп #Венесуэла #экономика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Венесуэла поставит США от 30 до 50 млн баррелей нефти - Трамп
Изображение к статье: Стармер: Великобритания надавит на Россию сильнее в 2026 году
Изображение к статье: Мерц заявил об угрозе энергетического и гуманитарного кризиса на Украине
Изображение к статье: Трамп назвал единственный подписанный лично Байденом документ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Загадочное явление природы должно было стать всесильным оружием. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Имя Раймонда Паулса зарегистрировано как товарный знак без его ведома
Бизнес
Изображение к статье: Кадр из фильма "Идеальный голос"
Культура &
Изображение к статье: США планируют выкупить у Дании Гренландию - СМИ
В мире
Изображение к статье: Почему ненависть к голосовым сообщениям — признак ума
Lifenews
Изображение к статье: Управление «Gors» под вопросом: министр требует отчётов и пояснений
Политика
Изображение к статье: Загадочное явление природы должно было стать всесильным оружием. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Имя Раймонда Паулса зарегистрировано как товарный знак без его ведома
Бизнес
Изображение к статье: Кадр из фильма "Идеальный голос"
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео