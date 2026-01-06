Компании из США могут инвестировать в добычу нефти в Венесуэле, а "в плюс" выйдут за счет прибыли или компенсаций, заявил президент США, пишет DW.

Нефтяные компании из США могут помочь в ремонте и модернизации нефтяной инфраструктуры Венесуэлы, а взамен получат субсидии от американских властей. Такую идею высказал в понедельник, 5 января, президент США Дональд Трамп в интервью американскому телеканалу NBC News.

По мнению Трампа, компании из США могли бы завершить проект, предполагающий расширение добычи нефти в Венесуэле, за 18 месяцев. Но, отметил американский лидер, для этого потребуется "потратить значительную сумму денег". Однако вошедшие в Венесуэлу концерны "затем получат компенсацию от нас или за счет выручки", заявил Дональд Трамп.

Агентство Reuters 5 января сообщило, что крупнейшие нефтяные компании США - Exxon Mobil, ConocoPhillips и Chevron - не спешат отвечать на призыв Трампа о расширении деятельности в Венесуэле. Ранее американские игроки были крупными инвесторами в венесуэльскую нефть, но в середине 2000-х власти латиноамериканской страны национализировали местный нефтяной сектор. С тех пор добыча этого топлива в стране снизилась до трети от своего пикового уровня - не в последнюю очередь из-за ответных санкций США.

Отраслевые аналитики в беседе с Reuters предположили, что возвращению американских игроков в Венесуэлу будет препятствовать как нехватка и износ местной инфраструктуры, так и неопределенность в отношении политического будущего страны. Кроме того, остается неясной правовая база для подобного присутствия американцев в Венесуэле и долгосрочная политика Вашингтона на этом направлении после военной операции США.

Акции в нефтяном секторе США растут после захвата Мадуро

Хотя представители игроков нефтяного сектора США осторожны в высказываниях по поводу Венесуэлы, инвесторы верят в то, что им удастся получить и сохранить доступ к местным запасам нефти, пишет Reuters.

Так, акции Chevron - единственной крупной американской компании, которая продолжала работу в Венесуэле в последние годы - 5 января выросли на пять процентов. Акции нефтеперерабатывающих компаний Marathon Petroleum, Phillips 66 и Valero Energy в тот же день прибавили в цене от трех до девяти процентов. Растут и акции сопутствующих компаний - Baker Hughes, Halliburton и SLB.

Трамп: В Венесуэле пока не будет новых выборов

После военной операции США и захвата Николаса Мадуро обязанности главы государства стала исполнять Делси Родригес, которая ранее занимала пост вице-президента Венесуэлы. Однако, согласно местной конституции, временный правитель должен в течение 30 дней назначить дату проведения новых президентских выборов. Трамп же утверждает, что этого не произойдет.

"Сначала мы должны вернуть страну на правильный путь. Нельзя проводить выборы", - заявил глава Белого дома в интервью NBC News.

Родригес в своих заявлениях на фоне захвата Мадуро как подчеркивала свою лояльность похищенному правителю, так и призывала США к "миру и сотрудничеству" . Трамп, в свою очередь, угрожал, что Родригес заплатит "высокую цену" в случае отсутствия кооперации с Вашингтоном.

