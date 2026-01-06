Омбудсмен убежден, что никто не пойдет воевать "на всю жизнь".

Улучшение отношения к мобилизации среди населения требует кардинального изменения системы стимулирования.

Об этом уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал в интервью Радио Свобода.

По его словам, каждый год растет количество граждан Украины, которые обращаются к нему с жалобами на нарушение прав со стороны работников территоральных центров комплектования - ТЦК. "Это большая проблема", - отметил Лубинец.

В то же время, как подчеркивает омбудсмен, не все обращения, которые поступают, находят подтверждение.

"Но, с другой стороны, я вижу статистику, что количество нарушений возросло кардинально. И появились негативные явления, когда в помещениях ТЦК... не просто ограничивают права, а, на мой взгляд, даже совершаются уголовные правонарушения. Когда без всяких юридических оснований ограничивают свободу граждан Украины, забирают личные вещи, применяют силу. Иногда эта сила приводит к очень негативным последствиям - когда люди попадают в больницы. А иногда даже умирают", - сообщил Лубинец.

При этом, по его убеждению, Украина никогда не победит Российскую Федерацию, если граждане Украины будут бояться работников ТЦК "больше, чем российских ракет".

В то же время, он высказал мнение, каким видит выход из ситуации.

"Нужно кардинально изменить систему стимулирования. Первое - большое финансовое обеспечение. Второе - разумные сроки военной службы. Человек никогда не подпишет контракт, если не понимает, на какой срок он его подписывает", - отметил Лубинец.

Он убежден, что никто не пойдет воевать "на всю жизнь".

"Наконец начали вводить контракты на год, на полгода, на два года - с четким пониманием, что длинный контракт означает большее финансовое обеспечение. Но оно должно быть значительно больше", - добавил омбудсмен.

Как отметил Лубинец, все говорят о якобы "больших зарплатах" у военных.

"100 тысяч боевых плюс 20 тысяч - это немного. Для тех, кто говорит, что у нас очень большие заплаты у военных, так вы пойдите, побудьте хотя бы один день на передовой с автоматом против дронов, под постоянными обстрелами. И еще: когда ты выходишь с передовой, боевых нет, остается 20 тысяч. Как содержать себя и семью за эти деньги?", - подчеркнул он.

По его убеждению, вознаграждение должно определяться не только тем, присутствует ли человек физически на передовой, но и конкретными результатами. "Очень правильная была практика: уничтожил танк - должен получить серьезное вознаграждение - 10-20-50 тысяч долларов, когда российский танк стоит 2-3 миллиона. За технику, за укрепления, за каждого оккупанта, за конкретный результат. Это стимулирует профессиональных, обученных военных. Чтобы они понимали: каждый день на передовой - это и защита государства, и финансовая поддержка себя, подразделения, бригады. Это будет действовать", - убежден Лубинец.