В Китае высказались об операции по похищению Мадуро в Венесуэле

В мире
Дата публикации: 06.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Китае высказались об операции по похищению Мадуро в Венесуэле
ФОТО: Global Look Press

МИД КНР: США нарушили стабильность международных отношений из-за похищения Мадуро.

США нарушили стабильность международных отношений из-за операции по похищению венесуэльского лидера Николаса Мадуро в Каракасе. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«США проигнорировали статус президента Венесуэлы Николаса Мадуро как главы государства, открыто возбудили дело и провели так называемое судебное заседание в своем внутреннем суде, чем серьезно нарушили государственный суверенитет Венесуэлы и подорвали стабильность международных отношений», — заявила она.

По ее словам, ни одно государство не имеет права устанавливать собственные правила выше международных. По данным агентства, Китай потребовал немедленного освобождения Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес.

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро похитили правоохранительные органы США во время военной операции на территории латиноамериканской страны. 5 января состоялось первое судебное заседание где Мадуро отрицал свою вину в преступлениях.

#США #Венесуэла #суверенитет #Китай #политика
