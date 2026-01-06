Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Хегсет пошутил по поводу российских систем ПВО в Венесуэле 6 9846

В мире
Дата публикации: 06.01.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Хегсет пошутил по поводу российских систем ПВО в Венесуэле
ФОТО: пресс-фото

Закупленные Каракасом у России системы ПВО "сработали не слишком хорошо" во время операции США в Венесуэле, пошутил глава Пентагона, пишет DW.

Министр обороны США Пит Хегсет пошутил по поводу отсутствия попыток войск Венесуэлы отразить налет авиации США во время военной операции американских сил, обернувшейся захватом Николаса Мадуро. Выступая перед военными на верфи в Вирджинии в понедельник, 5 января, Хегсет похвастался тем, что американцам удалось войти в Каракас без потерь.

"Три ночи назад в Венесуэле почти 200 наших лучших американцев вошли в центр Каракаса… - подчеркнул Хегсет, отметив, что операция прошла без единого погибшего военнослужащего США. "Похоже, те самые российские системы ПВО сработали не слишком хорошо, не так ли?" - пошутил он при этом.

Во время того же выступления Пит Хегсет заявил, что США не стремятся к конфликтам с другими странами, однако мир вступил в "новую эру конкуренции сверхдержав". В контексте этого американский министр обороны напрямую упомянул лишь Китай. По словам Хегсета, США "поднимутся, чтобы ответить на этот вызов" и будут внедрять в оборонный сектор технологии, "которые понадобятся для доминирования в будущих боевых действиях".

Венесуэла не использовала ПВО для отражения атаки США

Россия стала одним из основных поставщиков вооружений для Венесуэлы в середине 2000-х годов после того, как это прекратили делать США, отмечают СМИ. Общая сумма контрактов в этой сфере составила около 14,5 млрд долларов, при этом власти РФ позволили Каракасу брать технику в кредиты и отложили сроки их погашения.

Среди поставок вооружения из РФ в Венесуэлу были самолеты, вертолеты, наземная военная техника, а также системы ПВО, в том числе ЗРК С-300 , "Бук", модернизированные советские ЗРК "Печора-2М" и переносные ЗРК "Игла".

В мае 2025 года Николас Мадуро посетил Москву, где вместе с президентом РФ Владимиром Путиным подписал договор о стратегическом партнерстве. Документ среди прочего предполагал военно-техническое сотрудничество "в интересах укрепления обороноспособности и обеспечения безопасности двух стран".

Захват Мадуро прошел практически без боя

Операция США, получившая название "Абсолютная решимость", прошла в Венесуэле в ночь на 3 января. В ходе нее, по данным СМИ, было задействовано более 150 самолетов и беспилотников для нанесения ударов по объектам на севере Венесуэлы, включая Каракас.

Аналитики отмечают, что во время операции американская авиация практически не встретила сопротивления: сообщалось о повреждении лишь одного вертолета. Это породило почву для предположений о том, что США подкупили венесуэльских генералов, но доказательств у подобных теорий нет.

В то же время известно, что венесуэльские военные перекрыли взлетно-посадочные полосы в воздушных хабах близ Каракаса. Такие действия могли предотвратить возможную высадку американского десанта при попытке оккупации, однако, как выяснилось позднее, целью операции США был именно захват Мадуро. Для этого спецназ "Дельта", действуя по отрепетированному сценарию , высадился с вертолетов непосредственно у резиденции венесуэльского правителя. В итоге он вместе с женой был захвачен и вывезен в США, где пара предстала перед судом по обвинениям в наркоторговле. Мадуро заявил о своей невиновности.

DW

Читайте нас также:
#США #Венесуэла #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
7
2
0
3
0
15

Оставить комментарий

(6)
  • lo gos
    lo gos
    6-го января

    Мадуро сдала американцам вице-президент Делси Родригес. Борьба за власть за однo и денег заработать. Это всё равно, что если Силиня свяжет Ринкевыча и продаст Путину за копеечку. Заодно и у руля постоит. Ахах.

    16
    2
  • С
    Сарказм
    6-го января

    Аналоговнетненько получилось

    10
    10
  • lo gos
    lo gos
    6-го января

    Отель Дельта приземлился возле главного входа, забрал связанного Мадура, отдал мешки с золотом, и вылетели. Вот и вся операция. Просто перевезли груз с одного места в другое. никто не сопротивлялся, все были куплены.

    37
    2
  • ДП
    Дарья Павловна
    6-го января

    Факт предательства виден невооруженным глазом. Но это мооло произойти и по идеологическим причинам. Куча народа его ненавидела

    18
    8
  • Д
    Дед
    Дарья Павловна
    6-го января

    В Латвии правительство поддерживает 10% населения, а 40% откровенно ненавидит, разве это повод их посадить в американскую тюрьму? Или все таки повод?

    31
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    6-го января

    Столько болтовни вокруг простого и признанного факта -- Мадуро просто предали. Очередной Иуда, и очередные 30 Серебренников.

    76
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Венесуэла поставит США от 30 до 50 млн баррелей нефти - Трамп
Изображение к статье: Стармер: Великобритания надавит на Россию сильнее в 2026 году
Изображение к статье: Мерц заявил об угрозе энергетического и гуманитарного кризиса на Украине
Изображение к статье: Трамп назвал единственный подписанный лично Байденом документ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Загадочное явление природы должно было стать всесильным оружием. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Имя Раймонда Паулса зарегистрировано как товарный знак без его ведома
Бизнес
Изображение к статье: Кадр из фильма "Идеальный голос"
Культура &
Изображение к статье: США планируют выкупить у Дании Гренландию - СМИ
В мире
Изображение к статье: Почему ненависть к голосовым сообщениям — признак ума
Lifenews
Изображение к статье: Управление «Gors» под вопросом: министр требует отчётов и пояснений
Политика
Изображение к статье: Загадочное явление природы должно было стать всесильным оружием. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Имя Раймонда Паулса зарегистрировано как товарный знак без его ведома
Бизнес
Изображение к статье: Кадр из фильма "Идеальный голос"
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео