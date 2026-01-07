Baltijas balss logotype
Израиль показал самый низкий рост населения за 77 лет существования 2 226

В мире
Дата публикации: 07.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сионистская идея - это детство еврейского государства.

Сионистская идея - это детство еврейского государства.

Представители древнего народа не спешат переезжать в сражающуюся страну.

Центр Тауба по изучению социальной политики в Израиле опубликовал ежегодный отчет "Демография-2025". По оценке исследователей, за год население Израиля выросло менее чем на 1% – примерно на 0,9%, что является самым низким показателем со времени основания государства в 1948 году.

В отчете отмечается, что снижение темпов связано сразу с несколькими факторами: ростом числа смертей на фоне старения населения, продолжившимся снижением рождаемости (почти во всех группах населения), а также изменением миграционных тенденций.

Согласно данным, приведенным в публикации, баланс миграции остается отрицательным второй год подряд: в 2024 году он составил примерно минус 26 тысяч человек, а в 2025-м разрыв, по прогнозу, может увеличиться примерно до минус 37 тысяч. При этом авторы подчеркивают, что в ближайшие годы роль миграции в общей динамике населения будет возрастать.

Глава исследовательского направления по демографии профессор Алекс Вайнреб заявил, что Израиль входит в "новую демографическую эпоху", в которой высокий естественный прирост прошлых десятилетий больше не будет "нормой", а политика в сфере миграции становится все более значимым фактором для демографической траектории страны.

На карте синим цветом обозначено еврейское население, зеленым - арабское.

Demographic_map_of_Palestine_-Israel-_with_Legend.png

По данным Центрального статистического бюро Израиля, общая численность населения Израиля (с учётом иностранных рабочих и нелегальных иммигрантов) составляла 10 млн 27 тыс. человек. Из них:

-7 млн 707 тыс. (76,9 %) — евреи и национальные меньшинства (христиане, не являющиеся арабами, в. т.ч арамеи, самаритяне, армяне, копты и др.), а также жители, не подпадающие под определение еврейства Государством Израиль;

-2 млн 104 тыс. (21,0 %) — арабы (включая друзов, черкесов);

-216 тыс. (2.1 %) — иностранцы.

#рождаемость #Израиль #демография #миграция #тенденции #население
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
  • АП
    Алексей Попович
    7-го января

    Вики выдает, что на 2025 год рождаемость в Израиле 2.75 на женщину, что очень даже неплохой показатель.

    4
    1
  • A
    Aleks
    7-го января

    Зато харедимы имеют по 5-6 детей,не работают,не служат в армии и получают так же как богатый средний класс в Израи́ле. При таком раскладе останется в мире 1-2 еврея как и говорил Лайтман,Глава Международной Каббалы 😀 Евреев,как и былые годы,так же уничтожают как и русских,да и другие нации,но евреи все думают ,что такого как было,уже не будет.Будет,будет,и не так так этак. Поиграли змею на своей шее и не обижайтесь.Все ж в ваших руках...

    2
    2

