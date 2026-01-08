Жилой дом обрушился после взрыва газа в Альбштадт-Тайльфингене (земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе Германии. Спасатели ищут трех жильцов, которые могли оказаться под завалами, передает SWR.

Взрыв произошел рано утром четверга, 8 января. Мэр города Роланда Тралмера на пресс-конференции заявил, что причиной обрушения стал взрыв газа.

Взрывная волна повредила соседние здания, жителей близлежащих домов эвакуировали в местный спортзал. Многим из них потребовалась помощь психологов. По информации издания, эвакуированные жители смогут вернуться в свои дома до конца дня.

Погибла молодая семья - взрослые 30 и 33 лет и шестилетний ребенок. Полиция предполагает, что в момент взрыва они находились внутри здания. На месте работают 150 спасателей.

Как сообщал bb.lv, в начале январе в Риге взорвался дом в Торнякалнсе. Погибли два человека.