Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трамп анонсировал наземную спецоперацию еще в одной стране 2 1894

В мире
Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамп анонсировал наземную спецоперацию еще в одной стране
ФОТО: Global Look Press

Трамп анонсировал наземную спецоперацию в Мексике.

Президент США Дональд Трамп анонсировал наземную спецоперацию еще в одной стране. Как он рассказал в интервью Fox News, она будет направлена против мексиканских наркокартелей.

«Мы перекрыли 97 процентов наркотрафика, поступающего по воде, и теперь собираемся начать удары по картелям на суше. Наркокартели управляют Мексикой», — сказал глава государства.

Трамп добавил, что ему «очень печально» видеть, что произошло с соседней страной. Он также поделился статистикой, согласно которой в США от действий мексиканских наркокартелей ежегодно погибают 250-300 тысяч человек.

Ранее Трамп заявил, что именно преступные сообщества управляют Мексикой, а не ее президент Клаудия Шейнбаум. Американский лидер констатировал, что Соединенным Штатам «придется что-то сделать» с этим.

Читайте нас также:
#США #президент #преступность #мексика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
2
0
1
1
2

Оставить комментарий

(2)
  • П
    Процион
    10-го января

    США уверенно лидируют по потреблению наркотиков — коэфф. смертности 21.28 на 100 тыс. человек. Канада на 2 месте с коэфф. 8.7 на 100 тыс. А Мексика вообще на далёком 93 месте (1.18 на 100 тыс.) Так что ты , Трамп, сперва со своими родными наркодилерами разберись. Стоило тебе вякнуть о борьбе с наркотиками, как тебе тут же отстрелили ухо (13 июля 24 г.) Предупредили. Продолжишь болтать — в следующия раз могут не промазать.

    3
    0
  • A
    Aleks
    9-го января

    Может Трамп решил ,что он -мессия и нехрен его ждать?!😂😂😂 А то все раввины упрекали Нетаньяху,что плохо работает и мессия,который уничтожит все народы,все не приходит и не приходит. И тут Трамп такой-а вот он я,новоиспеченный иудей в 2015 году.... Надо вам сократить население на 2|3? Вот он я.Все равно я уже старенький-могу счастливо временно провести время и в бункере.🔯😈👽 Похоже,сумасшедший пробрался во власть США,а как прикидывался....

    7
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Новая война на пороге? Трамп дал пугающий сигнал одной исламской стране
Изображение к статье: Мужику нужно быть самураем. Иконка видео
Изображение к статье: Из-за ударов России 100 тысяч семей остались без света в украинском регионе
Изображение к статье: Сын свергнутого шаха Ирана призвал граждан страны к захвату городов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Семь бывших мэров Вильянди пристыдили нынешнего
В мире
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Воскресенье в Латвии - для снегопада не выходной
Наша Латвия
Изображение к статье: Никосия названа лучшим культурным направлением Европы в 2026 году
Культура &
Изображение к статье: Состоится забег, посвященный десятилетию существования Центра эпилепсии
Наша Латвия
Изображение к статье: Совет да любовь молодым. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Семь бывших мэров Вильянди пристыдили нынешнего
В мире
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Воскресенье в Латвии - для снегопада не выходной
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео