Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

40% японских отцов берут отпуск по уходу за ребенком, но их ждет выгорание 0 185

В мире
Дата публикации: 10.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мужику нужно быть самураем.

Мужику нужно быть самураем.

Работодатели не всегда идут на встречу папам.

Японские мужчины сталкиваются с проблемой, которая раньше была исключительно женской – как выстроить баланс между работой и воспитанием детей. Новые данные правительства показывают, что рекордное число отцов уходят в отпуск по уходу за ребенком и все больше мужчин берут на себя значительную долю забот по дому. Однако из-за глубоко укоренившихся стереотипов отцы, которые стали активнее участвовать в домашних делах, не получают никакого послабления на работе.

В Японии происходят серьезные социальные перемены: согласно правительственному опросу, проведенному в прошлом финансовом году, доля отцов, берущих отпуск по уходу за ребенком, превысила 40%, что является рекордным показателем. Однако многие уходят с работы лишь ненадолго, при этом в стране сохраняются такие тенденции, как долгие рабочие часы и низкая рождаемость.

По мере того, как мужчины все активнее вовлекаются в воспитание детей, у некоторых из них возникают проблемы с психическим здоровьем, на которые традиционно жаловались матери.

Больница Университета Синсю в префектуре Нагано в прошлом году открыла первую в Японии клинику, специализирующуюся на оказании помощи отцам, страдающим от депрессии после рождения ребенка.

Один из пациентов, Ито Ёсики, говорит, что он и его жена Рэна впервые столкнулись с трудностями, когда их первенец родился мертвым. Физическое и психическое здоровье жены ухудшилось, и Ито всеми силами поддерживал ее. Но сам он тоже страдал – у него нарушился сон и появились проблемы со здоровьем.

Сейчас состояние Ито стабильно улучшается. Но пара ждет второго ребенка, и он продолжает приходить в клинику, чтобы поговорить. Он говорит, что без этих визитов, наверное, никогда бы не открылся.

«„Ты мужчина и должен быть сильным”. „Мужчине нельзя проявлять слабость”. Думаю, из-за таких представлений я ощущал все большее давление», – говорит Ито.

Врач Мураками Хироси, специализирующийся на перинатальном психическом здоровье, говорит, что каждый год принимает около 20 отцов. Идея амбулаторного обслуживания родилась у него на основе опыта лечения послеродовой депрессии у женщин, которые выражали обеспокоенность психическим здоровьем своих мужей. «Если мы хотим, чтобы мужчины активнее участвовали в воспитании детей или брали отпуск по уходу за ребенком, необходимо уделять внимание их психическому здоровью, – говорит Мураками. – Следует понимать, что люди, которые серьезно относятся и к работе, и к воспитанию детей, обычно наиболее уязвимы. Поэтому важно одновременно продвигать политические меры и поддержку психического здоровья».

Для некоторых отцов проблемы возникают на работе. У Каваниси Кэйдзи и его жены трое детей, оба супруга работают. В будние дни он забирает детей из детского сада, но это не всегда было просто.

До рождения детей Каваниси часто работал допоздна. Когда супруги ждали первого ребенка, он захотел уделять больше внимания семье.

Несмотря на усилия правительства и законодательные реформы, которые способствовали резкому росту числа отцов, берущих отпуск по уходу за ребенком, большая часть японского общества по-прежнему не расстается со старым представлением, что мужчины должны работать, а женщины – воспитывать детей.

Такой подход по-прежнему преобладает, особенно у руководителей. Многие фирмы не ожидают, что отцы продолжат активно участвовать в воспитании, когда вернутся из отпуска по уходу за ребенком.

Читайте нас также:
#Япония #работа #депрессия #семья #дети и родители
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Нобелевский институт: Премию мира нельзя передать Дональду Трампу
Изображение к статье: Пять вертолетов - для получения Гренландии Трампу нужно сделать всего четыре простых шага
Изображение к статье: Путин может выдохнуть: нефтяные гиганты США не хотят инвестировать в нефть Венесуэлы
Изображение к статье: Города Германии требуют создать аварийный энергорезерв

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: У Нади появился новый кадр, Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Дети страны Суоми привыкли к неоднозначному контенту. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Когда лучше принимать мультивитамины, чтобы они действительно работали
Люблю!
Изображение к статье: Синоптики поделились прогнозом на воскресенье
Наша Латвия
Изображение к статье: Вес на виду. Нутрициолог раскрыла продукты, которые могут прибавить килограммы
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему манная каша считается вредной?
Еда и рецепты
Изображение к статье: У Нади появился новый кадр, Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Дети страны Суоми привыкли к неоднозначному контенту. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Когда лучше принимать мультивитамины, чтобы они действительно работали
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео