Японские мужчины сталкиваются с проблемой, которая раньше была исключительно женской – как выстроить баланс между работой и воспитанием детей. Новые данные правительства показывают, что рекордное число отцов уходят в отпуск по уходу за ребенком и все больше мужчин берут на себя значительную долю забот по дому. Однако из-за глубоко укоренившихся стереотипов отцы, которые стали активнее участвовать в домашних делах, не получают никакого послабления на работе.

В Японии происходят серьезные социальные перемены: согласно правительственному опросу, проведенному в прошлом финансовом году, доля отцов, берущих отпуск по уходу за ребенком, превысила 40%, что является рекордным показателем. Однако многие уходят с работы лишь ненадолго, при этом в стране сохраняются такие тенденции, как долгие рабочие часы и низкая рождаемость.

По мере того, как мужчины все активнее вовлекаются в воспитание детей, у некоторых из них возникают проблемы с психическим здоровьем, на которые традиционно жаловались матери.

Больница Университета Синсю в префектуре Нагано в прошлом году открыла первую в Японии клинику, специализирующуюся на оказании помощи отцам, страдающим от депрессии после рождения ребенка.

Один из пациентов, Ито Ёсики, говорит, что он и его жена Рэна впервые столкнулись с трудностями, когда их первенец родился мертвым. Физическое и психическое здоровье жены ухудшилось, и Ито всеми силами поддерживал ее. Но сам он тоже страдал – у него нарушился сон и появились проблемы со здоровьем.

Сейчас состояние Ито стабильно улучшается. Но пара ждет второго ребенка, и он продолжает приходить в клинику, чтобы поговорить. Он говорит, что без этих визитов, наверное, никогда бы не открылся.

«„Ты мужчина и должен быть сильным”. „Мужчине нельзя проявлять слабость”. Думаю, из-за таких представлений я ощущал все большее давление», – говорит Ито.

Врач Мураками Хироси, специализирующийся на перинатальном психическом здоровье, говорит, что каждый год принимает около 20 отцов. Идея амбулаторного обслуживания родилась у него на основе опыта лечения послеродовой депрессии у женщин, которые выражали обеспокоенность психическим здоровьем своих мужей. «Если мы хотим, чтобы мужчины активнее участвовали в воспитании детей или брали отпуск по уходу за ребенком, необходимо уделять внимание их психическому здоровью, – говорит Мураками. – Следует понимать, что люди, которые серьезно относятся и к работе, и к воспитанию детей, обычно наиболее уязвимы. Поэтому важно одновременно продвигать политические меры и поддержку психического здоровья».

Для некоторых отцов проблемы возникают на работе. У Каваниси Кэйдзи и его жены трое детей, оба супруга работают. В будние дни он забирает детей из детского сада, но это не всегда было просто.

До рождения детей Каваниси часто работал допоздна. Когда супруги ждали первого ребенка, он захотел уделять больше внимания семье.

Несмотря на усилия правительства и законодательные реформы, которые способствовали резкому росту числа отцов, берущих отпуск по уходу за ребенком, большая часть японского общества по-прежнему не расстается со старым представлением, что мужчины должны работать, а женщины – воспитывать детей.

Такой подход по-прежнему преобладает, особенно у руководителей. Многие фирмы не ожидают, что отцы продолжат активно участвовать в воспитании, когда вернутся из отпуска по уходу за ребенком.