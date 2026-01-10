Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

США и Украина подпишут соглашение почти на триллион долларов 2 535

В мире
Дата публикации: 10.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: США и Украина подпишут соглашение почти на триллион долларов
ФОТО: Global Look Press

Telegraph: США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на $800 млрд.

США и Украина подпишут соглашение о реконструкции почти на триллион долларов. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

Утверждается, что договор предусматривает привлечение на Украину 800 миллиардов долларов в течение десяти лет. Это должно позволить реконструировать Украину и восстановить ее экономику после окончания боевых действий.

По данным газеты, подписание состоится в Давосе при участии президента США Дональда Трампа и украинского главы Владимира Зеленского.

Ранее новым владельцем крупного месторождения лития на Украине оказался Рональд Лаудер друг Трампа. По данным журналистов, с Трампом он знаком еще со студенческих лет.

Читайте нас также:
#США #Украина #инвестиции #Дональд Трамп #реконструкция #Давос #экономика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
7
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • lo gos
    lo gos
    10-го января

    Поделили ресурсы неубитого медведя.

    11
    0
  • A
    Aleks
    10-го января

    Вот для этого то и затевался Майдан,предпосылки которого ,,не заметили ,,Путин и Глава СВР Нарышкин . Руками спецслужб Израиля на деньги США,которые привезла Виктория Нудельман. Жизни людей-ничто,потому что на Украине полезных ископаемых море и есть возможность заработать ещё и на восстановлении,поэтому Путин и рушит дома и инфраструктуру,не трогая власть Украины. Ниодного,по моему,не было убито генерала в Киеве,чиновника ,какого нибудь высокопоставленного спецслужбиста или кого либо из администрации Зеленского,в отличии от России,где поубивали генералов и офицеров ,которые не были на фронте,но,видимо,что то стали делать не то и понимать,что происходит.. Сделали ли это спецслужбы России или Украину-не важно..Многие там работают на ЦРУ,Моссад или Ми 6,,что ,в общем,одно и тоже... Теже люди убрали всех Героев Донбасса:Мозгового,Гиви,Мотороллу,Захарченко...Русский мир на Донбассе не нужен-нужен гусский мир Пушилина и Кремля.

    2
    5

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Нобелевский институт: Премию мира нельзя передать Дональду Трампу
Изображение к статье: Пять вертолетов - для получения Гренландии Трампу нужно сделать всего четыре простых шага
Изображение к статье: Путин может выдохнуть: нефтяные гиганты США не хотят инвестировать в нефть Венесуэлы
Изображение к статье: Города Германии требуют создать аварийный энергорезерв

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: У Нади появился новый кадр, Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Дети страны Суоми привыкли к неоднозначному контенту. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Когда лучше принимать мультивитамины, чтобы они действительно работали
Люблю!
Изображение к статье: Синоптики поделились прогнозом на воскресенье
Наша Латвия
Изображение к статье: Вес на виду. Нутрициолог раскрыла продукты, которые могут прибавить килограммы
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему манная каша считается вредной?
Еда и рецепты
Изображение к статье: У Нади появился новый кадр, Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Дети страны Суоми привыкли к неоднозначному контенту. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Когда лучше принимать мультивитамины, чтобы они действительно работали
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео