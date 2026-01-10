Telegraph: США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на $800 млрд.

США и Украина подпишут соглашение о реконструкции почти на триллион долларов. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

Утверждается, что договор предусматривает привлечение на Украину 800 миллиардов долларов в течение десяти лет. Это должно позволить реконструировать Украину и восстановить ее экономику после окончания боевых действий.

По данным газеты, подписание состоится в Давосе при участии президента США Дональда Трампа и украинского главы Владимира Зеленского.

Ранее новым владельцем крупного месторождения лития на Украине оказался Рональд Лаудер друг Трампа. По данным журналистов, с Трампом он знаком еще со студенческих лет.