Кабинет министров Украины утвердил перечень государств, с которыми допускается множественное гражданство без обязательного отказа от украинского паспорта. Соответствующее постановление вступает в силу 16 января 2026 года.

Как сообщают украинские СМИ, упрощенная процедура распространяется на граждан пяти государств:

Канада Германия Польша Соединенные Штаты Америки Чехия

Граждане этих стран смогут получать украинское гражданство без отказа от своего национального паспорта, а украинцы, которые уже имеют или планируют получить гражданство этих государств, - сохранять гражданство Украины.

Закон о множественном гражданстве не распространяется на граждан государств-агрессоров и стран, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины. Этот принцип закреплен напрямую в законе и является одним из ключевых ограничений.

Как пишут украинские СМИ, перечень партнерских стран формируется с учетом политической поддержки Украины, санкционной политики против РФ, уровня сотрудничества в сфере безопасности и миграции.

Латвия - тоже партнер и друг Украины, но в список не попала. Как объясняют украинские СМИ, Канада, США, Германия, Польша и Чехия - государства с крупнейшими украинскими диаспорами, а также ключевые союзники Украины в военной, гуманитарной и экономической сферах.

По данным открытых источников и миграционной статистики, именно в этих странах проживает наибольшее количество украинцев, которые уже получили постоянный статус или гражданство; работают, платят налоги и интегрированы в общество; при этом хотят сохранить юридическую связь с Украиной.