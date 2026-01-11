Baltijas balss logotype
Киев не разрешил украинцам брать гражданство Латвии как второе 4 19691

В мире
Дата публикации: 11.01.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: Киев не разрешил украинцам брать гражданство Латвии как второе

Кабинет министров Украины утвердил перечень государств, с которыми допускается множественное гражданство без обязательного отказа от украинского паспорта. Соответствующее постановление вступает в силу 16 января 2026 года.

Как сообщают украинские СМИ, упрощенная процедура распространяется на граждан пяти государств:

Канада Германия Польша Соединенные Штаты Америки Чехия

Граждане этих стран смогут получать украинское гражданство без отказа от своего национального паспорта, а украинцы, которые уже имеют или планируют получить гражданство этих государств, - сохранять гражданство Украины.

Закон о множественном гражданстве не распространяется на граждан государств-агрессоров и стран, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины. Этот принцип закреплен напрямую в законе и является одним из ключевых ограничений.

Как пишут украинские СМИ, перечень партнерских стран формируется с учетом политической поддержки Украины, санкционной политики против РФ, уровня сотрудничества в сфере безопасности и миграции.

Латвия - тоже партнер и друг Украины, но в список не попала. Как объясняют украинские СМИ, Канада, США, Германия, Польша и Чехия - государства с крупнейшими украинскими диаспорами, а также ключевые союзники Украины в военной, гуманитарной и экономической сферах.

По данным открытых источников и миграционной статистики, именно в этих странах проживает наибольшее количество украинцев, которые уже получили постоянный статус или гражданство; работают, платят налоги и интегрированы в общество; при этом хотят сохранить юридическую связь с Украиной.

#гражданство #Украина #Латвия #миграция #безопасность #дипломатия #диаспора #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    12-го января

    Как по мне, вот и отлично!

    10
    0
  • Д
    Дед
    11-го января

    Сколько не воровали наши правители у своего народа для подкормки режима Зеленского, не угодили гордым хохляцким панам, не признают они латышских патриотов своими друзьями.

    72
    12
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    11-го января

    Латвия - тоже партнер и друг Украины, но в список не попала. -- А так старались и деньги латышских пенсионеров в Украину потоком отправляли и конфискованные машины караванами мэр Огре переправлял - ничего не помогло, не приняла Украина - Латвию в свои подруги!

    96
    3
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    Mr.FGJCNJK
    12-го января

    Это ещё цветочки.. Как-то не так давно, читал статью по поводу того, кто может взять гражданство Украины ускоренным способом, Испании, Германия Чехия, всего 10 стран (сейчас уже не помню какие именно входили в список) вспомнил эти 3, но и там Латвии не было.. Вот она и благодарность за всё. Дружба дружбой, а папироски в рознь.

    7
    0
Видео