Утверждения о том, что американские войска использовали мощное, ранее невиданное оружие во время рейда в Венесуэле, привлекли внимание всего мира после того, как драматическое свидетельство очевидца указало на то, что солдаты были выведены из строя сильным звуковым воздействием во время операции по захвату президента Николаса Мадуро.

В сообщении, опубликованном на X пресс-секретарем Белого дома, рассказывается о том, как венесуэльские сотрудники службы безопасности были подавлены в считанные минуты, когда американские войска, предположительно, применили передовые технологии, которые отключили радиолокационные системы, заполонили территорию беспилотниками и лишили защитников возможности стоять на ногах.

"Мы были начеку, но внезапно все наши радиолокационные системы без всякого объяснения отключились", - сказал охранник. "Следующее, что мы увидели, - беспилотники, множество беспилотников, летающих над нашими позициями. Мы не знали, как реагировать".

Согласно сообщению New York Post, в этот район вошло лишь небольшое американское подразделение, состоящее всего из восьми вертолетов, на борту которых находилось около 20 военнослужащих. Несмотря на свою немногочисленность, по утверждению охраны, американцы быстро взяли ситуацию под контроль.

"Они были очень технологически продвинуты, - сказал он. - Они не были похожи ни на что из того, с чем мы сталкивались раньше".

Охранник охарактеризовал столкновение как одностороннее, заявив, что венесуэльские силы уступали США в скорости и точности огневой мощи.

"Нас были сотни, но у нас не было ни единого шанса", - сказал он, как сообщает Post. "Они стреляли с такой точностью и скоростью, что казалось, будто каждый солдат выпускает по 300 патронов в минуту".

Затем он описал момент, когда, предположительно, было использовано таинственное устройство.

"В какой-то момент они что-то запустили; я не знаю, как это описать, - сказал он. - Это было похоже на очень мощную звуковую волну. Внезапно я почувствовал, будто моя голова взрывается изнутри".

По его словам, физические последствия наступили незамедлительно.

"У всех нас пошла кровь из носа. Некоторых рвало кровью. Мы упали на землю, не в силах пошевелиться. Мы даже не могли встать после применения этого звукового оружия, или что это было".

Министерство внутренних дел Венесуэлы заявило, что в ходе операции 3 января погибло около 100 сотрудников сил безопасности страны. Остается неясным, связаны ли какие-либо смерти с предполагаемым применением оружия.

Бывший источник в американской разведке заявил, что это описание имеет сходство с оружием направленной энергии, которое использует сфокусированную энергию, такую как микроволны или лазеры, для выведения целей из строя.

"В армии подобные системы используются уже несколько десятилетий", - сообщил источник. "Некоторые из этих систем могут вызывать кровотечение, боль, жжение и нарушение функций организма".

Ранее Китай обвиняли в применении микроволнового оружия против индийских солдат во время пограничного противостояния в Ладакхе в 2020 году, хотя Пекин эти утверждения отрицал.