Военных США призвали не выполнять приказы Трампа

В мире
Дата публикации: 11.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Военных США призвали не выполнять приказы Трампа
ФОТО: Global Look Press

Американский конгрессмен: военные не должны выполнять приказ о нападении на Гренландию.

Если президент США Дональд Трамп решит напасть на Гренландию и отдаст военным соответствующие приказы, то их не следует выполнять. Об этом заявил конгрессмен-демократ Тед Лью.

Законодатель напомнил американским военным морякам, летчикам, солдатам и служащим Корпуса морской пехоты, что остров, о котором идет речь, является частью Дании, которая в свою очередь государство-союзник США по Североатлантическому альянсу. Кроме того, Лью подчеркнул, что если глава Белого дома прикажет атаковать Гренландию без одобрения Конгресса, это будет незаконное распоряжение.

«Вы не подчинитесь этому незаконному приказу. Вы присягнули конституции, а не Трампу», — констатировал Лью.

До этого американский журнал The Hill призывал Трампа завладеть Гренландией любыми средствами, поскольку на карте нет места для альтернативных шагов. Автор соответствующей публикации уверен, что, несмотря на резкие заявления лидеров стран Европы, они не смогут предпринять реальных действий, чтобы помешать США завладеть островом. Европейцев же журнал обвинил в том, что они получают огромную выгоду от американских гарантий безопасности, но при этом «отшатываются всякий раз, когда Вашингтон ведет себя как держава, а не как благотворительная организация».

#США #Европа #Дания #безопасность #конституция #Гренландия #политика
Видео