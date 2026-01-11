Переход с местных валют на евро неизменно влечёт за собой рост цен. Так было в своё время в Латвии и именно так происходит сейчас в Болгарии, где продукты подорожали минимум на треть.

С 1 января 2026 года Болгария перешла на евро — и стала двадцать первым по счёту государством Европы, присоединившимся к еврозоне. Ради этого страна отказалась от болгарского лева, который имел хождение с XVIII века.

Заметим, что переход на евро расколол болгарское общество на два лагеря. Летом, после того, как Европейская комиссия рекомендовала Болгарии это сделать, в Софии и других крупных городах страны прошли протесты, на которых люди требовали сохранения национальной валюты. Их возглавляли сторонники партии «Возрождение», предупреждавшие, что переход на евро чреват ростом инфляции и снижением покупательной способности. Противником евро является и президент Болгарии Румен Радев, поддержавший идею — решить вопрос путём референдума. Однако в парламенте это предложение отклонили, что Радев назвал «одним из ярким симптомов глубокого раскола между политическим классом и народом».

В итоге вот уже неделя, как лев в Болгарии приказал долго жить, и мрачные предсказания стали воплощаться в жизнь с пугающей быстротой. Многие торговцы поспешили воспользоваться моментом, чтобы взвинтить цены. Наиболее наглядным примером тому стал рост стоимости хлеба. Если 31 декабря буханка стоила 0,89 болгарского лева (примерно 0,46 евро), то 2 января — уже 1,19 лева (0,61 евро). Таким образом, стоимость хлеба выросла на треть.

Работающий в Болгарии эстонский предприниматель Янек Балынски (он — член правления компании Stroyrent OÜ, занимающейся арендой строительной техники) рассказал, что введение евро вызвало в обществе сильные эмоции. Люди ждали роста цен, но то, что случилось, оказалось слишком болезненным. Дело в том, что ушлые торговцы в ряде случаев просто зачеркнули на ценниках слово «лев» и поменяли его на слово «евро», а цифры оставили прежними. Но ведь это, по сути, означает двукратное повышение цен!

Аналогичный пример приводит портал Novinite.bg: парковщики в торговом центре города Плевен с 1 января стали брать ту же самую плату в евро, что раньше брали в левах, удвоив цену парковки.

Национальное агентство доходов заявило, что уже проводит массовые проверки на предмет необоснованного повышения цен в связи с введением евро. Как сообщила представитель учреждения Анна Митова, на данный момент проверено 700 торговых точек по всей стране. Статистика такова: 80% выявленных нарушений, связанных с необоснованным повышением цен, приходится на продукты питания, 10% – на лекарства и 10% – на бытовые товары. «Чаще всего в качестве объяснения приводится повышение арендной платы или расходных материалов. Но простая проверка показывает, что это не так. Мы составили 65 актов о необоснованном повышении цен», – заявила Митова.

Прямо скажем, 65 актов — это ни о чём. Неудивительно, что любителей воспользоваться сумятицей переходного момента хоть отбавляй, притом что штрафы за необоснованное повышение цен высоки (до 100 000 левов или более 50 000 евро).

Хаос происходит на заправках. Как рассказал владелец автозаправки в городе Русе Венцислав Пенгезов, переход на единую валюту создал практические сложности. Фискальные системы, одобренные Национальным агентством доходов и Болгарским институтом метрологии, допускают только два знака после запятой, что осложняет расчеты в евро. Использование одной и той же фискальной системы для евро и лева приводит к осложнениям даже из-за незначительных дробных сумм, создавая трудности как для персонала, так и для клиентов. В результате на АЗС скапливаются очереди, народ взвинчен и ругается.

Ну, и, конечно, атмосферу неразберихи с удовольствием используют мошенники. Портал Dnevnik.bg рассказывает о самой распространённой схеме сейчас: звонит аферист, выдающий себя за сотрудника крупного финансового учреждения, и заявляет, что из-за валютной конвертации необходимо срочно обновить банковский или интернет-банковский аккаунт. Как только жертва предоставляет доступ, со счёта совершаются несанкционированные операции.

Период одновременного хождения левов и евро повышает риск распространения фальшивых денег. Мошенники рассчитывают на то, что многие болгары ещё не знакомы с защитными элементами евро-купюр, и пытаются это использовать, зачастую — весьма успешно.