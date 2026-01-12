Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Долетит до Москвы!» Великобритания готовит для Украины мощное оружие Nightfall 1 766

В мире
Дата публикации: 12.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Долетит до Москвы!» Великобритания готовит для Украины мощное оружие Nightfall
ФОТО: Global Look Press

Британское правительство объявило о старте оборонного проекта Nightfall, в рамках которого для ВСУ разработают современные баллистические ракеты с дальностью более 500 км - способные долететь до Москвы.

Правительство Великобритании объявило о старте масштабной оборонной инициативы под кодовым названием Nightfall, направленной на ускоренную разработку и передачу Украине современной баллистической ракеты наземного базирования. Программа призвана усилить способности Вооруженных Сил Украины по поражению стратегически важных объектов далеко за линией фронта и рассматривается Лондоном как элемент долгосрочной военной поддержки Киева. Об этом сообщает Reuters.

Согласно обнародованным параметрам, ракета Nightfall будет иметь дальность полета более 500 километров, что теоретически позволяет достигать целей в глубоком тылу противника. Боевая часть рассчитана на до 200 килограммов взрывчатого вещества, что делает систему пригодной для поражения укрепленных и инфраструктурных объектов.

Комплекс планируется размещать на мобильных автомобильных пусковых установках. Такая конфигурация обеспечивает быстрое осуществление серийных пусков и немедленную смену позиции после запуска, снижая риск ответного поражения. Отдельно отмечается, что система проектируется с учетом работы в условиях интенсивной радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Великобритании уже объявило тендер объемом 9 миллионов фунтов стерлингов на создание первых трех прототипов. В случае успешных испытаний планируется налаживание серийного производства с темпом до 10 ракет в месяц, при этом ориентировочная стоимость одной единицы не должна превышать 800 тысяч фунтов.

Сообщение о Nightfall появилось на фоне визита министра обороны Великобритании Джона Гилли в Киев, который состоялся 9–11 января 2026 года. Во время поездки поезд с британской делегацией совершил вынужденную остановку из-за массированного ракетного удара РФ. Той же ночью российские войска применили баллистическую ракету «Орешник» по объекту во Львове, менее чем в 60 километрах от границы со странами НАТО.

После осмотра последствий обстрелов в Киеве Джон Гилли заявил, что британская сторона непосредственно ощутила угрозу, с которой ежедневно сталкивается Украина, и подчеркнул намерение Лондона не ограничиваться заявлениями, а предоставить современные средства вооружения для эффективного отпора агрессии Москвы.

Читайте нас также:
#вооружение #Украина #Великобритания #безопасность #оборонная промышленность #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • З
    Злой
    12-го января

    Доиграются, что Медведь и украину и англию сотрёт с лица земли, сидели бы тихо.

    11
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: США обвиняют Россию в «опасной и необъяснимой» эскалации войны в Украине
Изображение к статье: Сын свергнутого шаха Ирана призывает США к срочным действиям
Изображение к статье: Мировые цены на продовольствие в 2025 году повысились на 4,3%
Изображение к статье: Зеленский заявил о почти готовых к подписанию документах по Украине

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Центр защиты прав потребителей внёс восемь компаний в «чёрный список»
Бизнес
Изображение к статье: Вместо эффекта праздничных дней - дефекты: бизнес призывает сократить количество выходных в Латвии
Бизнес
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В Gaso рассказали, что произошло в роковые 18 минут на улице Баускас
ЧП и криминал
Изображение к статье: x.com/AussenMinDE
В мире
2
Изображение к статье: Мэтт Дэймон радикально похудел ради роли Одиссея в новом фильме Кристофера Нолана
Lifenews
1
Изображение к статье: Центр защиты прав потребителей внёс восемь компаний в «чёрный список»
Бизнес
Изображение к статье: Вместо эффекта праздничных дней - дефекты: бизнес призывает сократить количество выходных в Латвии
Бизнес
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео