Британское правительство объявило о старте оборонного проекта Nightfall, в рамках которого для ВСУ разработают современные баллистические ракеты с дальностью более 500 км - способные долететь до Москвы.

Правительство Великобритании объявило о старте масштабной оборонной инициативы под кодовым названием Nightfall, направленной на ускоренную разработку и передачу Украине современной баллистической ракеты наземного базирования. Программа призвана усилить способности Вооруженных Сил Украины по поражению стратегически важных объектов далеко за линией фронта и рассматривается Лондоном как элемент долгосрочной военной поддержки Киева. Об этом сообщает Reuters.

Согласно обнародованным параметрам, ракета Nightfall будет иметь дальность полета более 500 километров, что теоретически позволяет достигать целей в глубоком тылу противника. Боевая часть рассчитана на до 200 килограммов взрывчатого вещества, что делает систему пригодной для поражения укрепленных и инфраструктурных объектов.

Комплекс планируется размещать на мобильных автомобильных пусковых установках. Такая конфигурация обеспечивает быстрое осуществление серийных пусков и немедленную смену позиции после запуска, снижая риск ответного поражения. Отдельно отмечается, что система проектируется с учетом работы в условиях интенсивной радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Великобритании уже объявило тендер объемом 9 миллионов фунтов стерлингов на создание первых трех прототипов. В случае успешных испытаний планируется налаживание серийного производства с темпом до 10 ракет в месяц, при этом ориентировочная стоимость одной единицы не должна превышать 800 тысяч фунтов.

Сообщение о Nightfall появилось на фоне визита министра обороны Великобритании Джона Гилли в Киев, который состоялся 9–11 января 2026 года. Во время поездки поезд с британской делегацией совершил вынужденную остановку из-за массированного ракетного удара РФ. Той же ночью российские войска применили баллистическую ракету «Орешник» по объекту во Львове, менее чем в 60 километрах от границы со странами НАТО.

После осмотра последствий обстрелов в Киеве Джон Гилли заявил, что британская сторона непосредственно ощутила угрозу, с которой ежедневно сталкивается Украина, и подчеркнул намерение Лондона не ограничиваться заявлениями, а предоставить современные средства вооружения для эффективного отпора агрессии Москвы.