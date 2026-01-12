В прошлом году власти РФ прекратили публиковать официальную статистику по демографии. В российских церквях впервые прошел молебен "о вразумлении" женщин, намеревающихся сделать аборт.

Московская епархия сообщила, что этот молебен будет читаться 11 января ежегодно во всех храмах РПЦ. По данным российских СМИ, в воскресенье его отслужили как минимум в 15 регионах.

В декабре во время ежегодной прямой линии президент РФ Владимир Путин призвал "пропагандировать отцовство и детство" в СМИ и культуре. "Нужно, конечно, чтобы это стало модным", - сказал Путин. Он пожаловался, что в стране падает коэффициент рождаемости и составляет сейчас "примерно 1,4, а нужно добиться хотя бы 2". Для того, чтобы численность населения не снижалась, уровень простого воспроизводства населения должен составлять 2,1.

Во время прямой линии в декабре Путин также призвал молодежь не откладывать вступление в брак и рождение детей. Он привел в пример семью главы Чечни Рамзана Кадырова. "На Кавказе, у народов Кавказа есть очень хорошая такая традиция. Они женят и выдают замуж своих детей в достаточно раннем возрасте", - заявил Путин.

Президент также сказал, что у женщин, которые стремятся получить образование и карьеру, в 30 лет "появляется только первый ребенок" и потом "не хватает сил" на второго.

Русская православная церковь призывает к полному запрету абортов. Около 800 частных клиник России уже отказались от своих лицензий на проведение абортов. Штрафы за склонение к абортам введены в 23 регионах, еще несколько рассматривают принятие таких законопроектов.