В РФ падает рождаемость. РПЦ провела молебен «о вразумлении» женщин 6 300

В мире
Дата публикации: 12.01.2026
Euronews
Изображение к статье: В РФ падает рождаемость. РПЦ провела молебен «о вразумлении» женщин

В прошлом году власти РФ прекратили публиковать официальную статистику по демографии. В российских церквях впервые прошел молебен "о вразумлении" женщин, намеревающихся сделать аборт.

Московская епархия сообщила, что этот молебен будет читаться 11 января ежегодно во всех храмах РПЦ. По данным российских СМИ, в воскресенье его отслужили как минимум в 15 регионах.

В декабре во время ежегодной прямой линии президент РФ Владимир Путин призвал "пропагандировать отцовство и детство" в СМИ и культуре. "Нужно, конечно, чтобы это стало модным", - сказал Путин. Он пожаловался, что в стране падает коэффициент рождаемости и составляет сейчас "примерно 1,4, а нужно добиться хотя бы 2". Для того, чтобы численность населения не снижалась, уровень простого воспроизводства населения должен составлять 2,1.

Во время прямой линии в декабре Путин также призвал молодежь не откладывать вступление в брак и рождение детей. Он привел в пример семью главы Чечни Рамзана Кадырова. "На Кавказе, у народов Кавказа есть очень хорошая такая традиция. Они женят и выдают замуж своих детей в достаточно раннем возрасте", - заявил Путин.

Президент также сказал, что у женщин, которые стремятся получить образование и карьеру, в 30 лет "появляется только первый ребенок" и потом "не хватает сил" на второго.

В прошлом году власти РФ прекратили публиковать официальную статистику по демографии. Русская православная церковь призывает к полному запрету абортов. Около 800 частных клиник России уже отказались от своих лицензий на проведение абортов. Штрафы за склонение к абортам введены в 23 регионах, еще несколько рассматривают принятие таких законопроектов.

#рождаемость #образование #молодежь #демография #семья #аборты #карьера
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(6)
  • A
    Aleks
    12-го января

    Разницу знаете между Грузией и Россией? В Грузии коррупционеров высокопоставленных сажают. Сидит бывший президент Саакашвили. Бывшему премьеру Гарибашвили дали 5 лет за легализацию преступно нажитых средств. И только в России коррупционеры благополучно отбывают в Израиль,до этого как то?! (Никто не в курсе😀)деньги выводятся из России.. Ну что тут поделаешь..Ну любит русский Путин евреев,даже разворовывающих Россию и любит Израиль,но,, в роду у меня одни Иваны да Марьи,,ВВП.😂

    3
    2
  • Д
    Добрый
    12-го января

    Сперва путлер отправил на фронт сотни тысяч мужиков,а затем про рождаемость лепечет.Китайцы в раше рождаемость повысят. Главное-движуха.Всё идёт по плану

    4
    6
  • VU
    Vards Uzvards
    Добрый
    12-го января

    В КНР суммарный коэффициент рождаемости 1,28, а в РФ равен 1,53, болезный.

    5
    1
  • С
    Сарказм
    Добрый
    12-го января

    В Китае 2 демографических проблемы: резкое старение населения и большой перекос в гендерном балансе в строну мужчин (и то и другое - плоды непродуманной политики "одна семья - один ребенок"). Поэтому неудивительно, что там все плохо с рождаемостью, мужики пока рожать не научились. Но очень даже могут поспособствовать в тех регонах где из-за мудрости вождей наметился обратный перекос. Впрочем им придется выдержать конкуренцию с теми же индусами, которых уже массово завозят и которые, не стесняясь, записывают видосики про ласковых рашннаташ.

    1
    4
  • A
    Aleks
    12-го января

    Не падает рождаемость ,а уже упала ,да так,как не было 300 лет в России... Вот это и называется культурным или прогрессивным геноцидом и приветом от сионистов из Кремля .

    2
    4
  • VU
    Vards Uzvards
    Aleks
    12-го января

    Но тот же алкаш мне сказал после дельца Что пьют они кровь христианских младенцев И как то в пивной мне ребята сказали Что очень давно они Бога распяли! Им кровушки надо - они по запарке Замучили, гады, слона в зоопарке! Украли, я знаю, они у народа Весь хлеб урожая минувшего года! По Курской, Казанской железной дороге Построили дачи, живут там как боги На все я готов - на разбой и насилье И бью я *идов, и спасаю Россию!

    Антисемиты Высоцкий

    3
    1
Читать все комментарии

