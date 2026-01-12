Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сообщил, что против него начато уголовное расследование из-за реконструкции штаб-квартиры ведомства. По его мнению, оно связано с его спором с президентом США Дональдом Трампом по поводу снижения ключевой ставки.

Пауэлл записал видеообращение, в котором заявил, что Министерство юстиции США направило ФРС повестки и пригрозило ему уголовными обвиненими из-за показаний, которые он дал комитету Сената по поводу реконструкции вашингтонской штаб-квартиры ФРС.

Он назвал расследование «беспрецедентным» и отметил, что, по его мнению, оно было начато из-за недовольства Дональда Трампа его отказом снижать ключевую ставку.

«Речь идет о том, сможет ли ФРС и дальше устанавливать процентные ставки, исходя из данных и экономических условий, или же денежно-кредитная политика будет определяться политическим давлением или запугиванием», — сказал Пауэлл.

«Я глубоко уважаю верховенство закона и подотчетность в нашей демократии. Никто, разумеется, включая председателя ФРС, не стоит выше закона, однако это беспрецедентное действие следует рассматривать в более широком контексте угроз со стороны администрации и продолжающегося давления», — добавил он.

Биржевые индексы США и доллар снизились на фоне атаки Трампа на главу центробанка Трамп в интервью NBC News в воскресенье заявил, что ему ничего не известно о расследовании Министерства юстиции в отношении главы ФРС.

«Я ничего об этом не знаю, но он, безусловно, не очень хорошо справляется с работой в ФРС и не очень хорошо умеет строить здания», — сказал он о Пауэлле.

Чем недоволен Трамп

Расследование, которое прокуроры пока не подтвердили, станет новым витком эскалации в продолжающемся конфликте Трампа с Пауэллом, которого президент выдвинул на пост главы ФРС в 2017 году.

Трамп, который по ходу предвыборной кампании обещал избирателям пониженные ставки по кредитам, ругал Пауэлла за сопротивление его требованиям значительно снизить ключевую ставку и называл его в своих постах «полным лузером» и «мистером Слишком Поздно».

Однако ФРС принимает решения независимо от президента и исполнительной власти в целом — это фундаментальный принцип работы центробанка.

Кроме того, Трамп критиковал Пауэлла за реконструкцию штаб-квартиры ФРС стоимостью 2,5 млрд долларов. На прошлой неделе в интервью New York Times Трамп заявил, что определился с кандидатурой нового главы ФРС. Одним из главных претендентов на этот пост называют советника Трампа Кевина Хассетта.

Реконструкция зданий ФРС началась в 2022 году и должна быть завершена в 2027 году. Как отмечает NYT, ее стоимость может превысить бюджет примерно на 700 млн долларов.

В ФРС заявляют, что комплексного ремонта штаб-квартиры не было с момента ее постройки в 1930-х годах. В частности, необходимо удалить асбест и свинцовое загрязнение, а также обеспечить доступ для людей с инвалидностью.

В то же время, пишет NYT, проект реконструкции предусматривал частные лифты и столовые для высокопоставленных чиновников, фонтаны и новые мраморные элементы, а также террасу на крыше для персонала.

На слушаниях в Конгрессе в июне Пауэлл заявил, что многие из этих элементов не вошли в окончательный проект. «Нет VIP-столовой, нет нового мрамора, — говорил он. — Мы демонтировали старый мрамор, но мы устанавливаем его заново».