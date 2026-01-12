Зеленский о готовящихся документах по Украине после встречи с делегацией США.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после встречи с американской делегацией есть ряд документов, которые «во многом готовы к подписанию». Об этом сообщается в его Telegram-канале.

По словам Зеленского, в этом направлении ежедневно ведется работа, сейчас Киев договаривается о встрече с представителями американского лидера Дональда Трампа о графиках предстоящих консультаций.

«Сейчас нужно, чтобы чиновники оперативно проанализировали каждый из документов экономических соглашений, чтобы все интересы Украины были учтены полностью», — добавил украинский глава.

Как добавил он, сейчас ведется работа по созданию «действенных механизмов финансирования восстановления, справедливых для Украины». В очередной раз он поблагодарил тех, кто оказывает Киеву поддержку.