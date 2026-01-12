Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Зеленский заявил о почти готовых к подписанию документах по Украине 1 833

В мире
Дата публикации: 12.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зеленский заявил о почти готовых к подписанию документах по Украине
ФОТО: Global Look Press

Зеленский о готовящихся документах по Украине после встречи с делегацией США.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после встречи с американской делегацией есть ряд документов, которые «во многом готовы к подписанию». Об этом сообщается в его Telegram-канале.

По словам Зеленского, в этом направлении ежедневно ведется работа, сейчас Киев договаривается о встрече с представителями американского лидера Дональда Трампа о графиках предстоящих консультаций.

«Сейчас нужно, чтобы чиновники оперативно проанализировали каждый из документов экономических соглашений, чтобы все интересы Украины были учтены полностью», — добавил украинский глава.

Как добавил он, сейчас ведется работа по созданию «действенных механизмов финансирования восстановления, справедливых для Украины». В очередной раз он поблагодарил тех, кто оказывает Киеву поддержку.

Читайте нас также:
#США #Украина #Дональд Трамп #поддержка #документы #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    12-го января

    Каминецкий,раввин синагоги Днепра, очень не хочет есть свою шляпу?!,а придется ,потому что до 15 война не закончится😂 Нельзя верить книжникам,никаким.😈👽

    5
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: США обвиняют Россию в «опасной и необъяснимой» эскалации войны в Украине
Изображение к статье: Сын свергнутого шаха Ирана призывает США к срочным действиям
Изображение к статье: Мировые цены на продовольствие в 2025 году повысились на 4,3%
Изображение к статье: США обвинили власти Ирана в лицемерии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Центр защиты прав потребителей внёс восемь компаний в «чёрный список»
Бизнес
Изображение к статье: Вместо эффекта праздничных дней - дефекты: бизнес призывает сократить количество выходных в Латвии
Бизнес
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В Gaso рассказали, что произошло в роковые 18 минут на улице Баускас
ЧП и криминал
Изображение к статье: x.com/AussenMinDE
В мире
2
Изображение к статье: Мэтт Дэймон радикально похудел ради роли Одиссея в новом фильме Кристофера Нолана
Lifenews
1
Изображение к статье: Центр защиты прав потребителей внёс восемь компаний в «чёрный список»
Бизнес
Изображение к статье: Вместо эффекта праздничных дней - дефекты: бизнес призывает сократить количество выходных в Латвии
Бизнес
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео