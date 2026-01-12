Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о подготовке Россией нового массированного удара по территории страны. Об этом он заявил в ходе своего вечернего обращения, ссылаясь на данные разведки.

Как сообщил глава государства, при атаке планируется задействовать ракеты и беспилотники для истощения украинской системы противовоздушной обороны (ПВО). Он уточнил, что удар может быть нанесен «в ближайшие дни».