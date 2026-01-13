Лидер Северной Кореи сменил трех высокопоставленных чиновников, отвечающих за его личную безопасность, сообщила во вторник Южная Корея, предположив, что Ким Чен Ын может опасаться покушения на убийство.

Министерство объединения Сеула сообщило, что у трех государственных ведомств, отвечающих за безопасность Ким Чен Ына, появились новые начальники. Перестановки были замечены во время военного парада в октябре.

Изменения в командовании телохранителей, которое занимается мерами безопасности против беспилотников или электронных атак, могут быть связаны с решением лидера КНДР отправить войска на помощь России, которая развязала войну против Украины, считает Хон Мин, аналитик Корейского института национального объединения.

"Изменения в структуре охраны были обнаружены с октября 2024 года, когда он направил северокорейские войска в Россию", - сказал Хонг Мин.

"Он мог предположить, что на него может быть совершено покушение с привлечением украинцев на фоне повышенного внимания международной общественности в связи с переброской войск".

По словам аналитиков, захват Соединенными Штатами президента Венесуэлы Николаса Мадуро в этом месяце также, вероятно, усилил опасения Пхеньяна по поводу безопасности.

Операция представляет собой кошмарный сценарий для руководства Северной Кореи, которое давно опасается "обезглавливающего удара" и обвиняет Вашингтон в стремлении отстранить его от власти.

Шпионское агентство Сеула ранее заявило, что Ким Чен повысил уровень безопасности вокруг себя из-за риска покушения на его жизнь. По словам агентства, в ответ на это офис Ким Чен Ына закупил оборудование, способное глушить связь, и средства обнаружения беспилотников.

За последний год Ким Чен Ына часто видели в сопровождении его дочери Чжу Э на официальных мероприятиях, включая недавнюю инспекцию атомной подводной лодки. Аналитики говорят, что она, скорее всего, будет следующей в очереди на управление диктатурой, обладающей ядерным оружием.