Baltijas balss logotype
Иран поставил России ракеты на 2,7 млрд долларов 1 416

В мире
Дата публикации: 13.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Иран поставил России ракеты на 2,7 млрд долларов
ФОТО: пресс-фото

Иран поставил России баллистические и зенитные ракеты на сумму 2,7 млрд долларов, а общий объём военной помощи Тегерана Москве с 2021 года превысил четыре миллиарда долларов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного западного чиновника, пишет LETA со ссылкой на UKRAINSKA PRAVDA.

Источник указал, что сотрудничество Москвы и Тегерана началось ещё до повторного вторжения России в Украину, а первые контракты на поставки ракет были заключены в октябре 2021 года.

За 2,7 млрд долларов Иран поставил России несколько сотен баллистических ракет малой дальности Fath-360, почти 500 баллистических ракет малой дальности других типов, около 200 зенитных ракет класса "земля–воздух", а также миллионы артиллерийских снарядов и патронов для стрелкового оружия.

В свою очередь, контракт на сумму 1,75 млрд долларов, заключённый в начале 2023 года, предусматривает поставки ударных беспилотников Shahed-136 и передачу России технологий их производства.

Чиновник добавил, что это не окончательные цифры, поскольку ожидаются новые поставки иранского вооружения России.

#Иран #вооружение #беспилотники #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    13-го января

    Нормально. Украине поставляет пол мира, а России только Иран. Что тут плохого? Разве Иран лучше западной элиты мира?

    6
    3

