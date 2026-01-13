Иран поставил России баллистические и зенитные ракеты на сумму 2,7 млрд долларов, а общий объём военной помощи Тегерана Москве с 2021 года превысил четыре миллиарда долларов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного западного чиновника, пишет LETA со ссылкой на UKRAINSKA PRAVDA.

Источник указал, что сотрудничество Москвы и Тегерана началось ещё до повторного вторжения России в Украину, а первые контракты на поставки ракет были заключены в октябре 2021 года.

За 2,7 млрд долларов Иран поставил России несколько сотен баллистических ракет малой дальности Fath-360, почти 500 баллистических ракет малой дальности других типов, около 200 зенитных ракет класса "земля–воздух", а также миллионы артиллерийских снарядов и патронов для стрелкового оружия.

В свою очередь, контракт на сумму 1,75 млрд долларов, заключённый в начале 2023 года, предусматривает поставки ударных беспилотников Shahed-136 и передачу России технологий их производства.

Чиновник добавил, что это не окончательные цифры, поскольку ожидаются новые поставки иранского вооружения России.