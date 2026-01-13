Брюссель поддерживает иранских граждан в стремлении свергнуть власть в Исламской Республике, заявила верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Трансляцию мероприятия на YouTube ведет DRM News.

«Чтобы режим пал, нужна альтернатива внутри страны. Именно поэтому ЕС активно поддерживает гражданское общество», — отметила еврочиновница.

При этом, как подчеркнула Каллас, «пока не ясно, падет режим или нет».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС разрабатывает новый пакет санкций против Ирана в связи с подавлением антиправительственных протестов в стране.

