Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Каллас призвала к свержению власти в Иране 1 1202

В мире
Дата публикации: 13.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Каллас призвала к свержению власти в Иране
ФОТО: Global Look Press

Каллас заявила, что ЕС поддерживает стремление "иранцев" свергнуть власть.

Брюссель поддерживает иранских граждан в стремлении свергнуть власть в Исламской Республике, заявила верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Трансляцию мероприятия на YouTube ведет DRM News.

«Чтобы режим пал, нужна альтернатива внутри страны. Именно поэтому ЕС активно поддерживает гражданское общество», — отметила еврочиновница.

При этом, как подчеркнула Каллас, «пока не ясно, падет режим или нет».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС разрабатывает новый пакет санкций против Ирана в связи с подавлением антиправительственных протестов в стране.

Читайте: Апокалипсис! США готовы сократить население Европы, России и Китая - американский учёный

Читайте нас также:
#Иран #санкции #протесты #власть #Урсула Фон Дер Ляйен #Кая Каллас #Евросоюз #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
2
0
6

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    13-го января

    Всегда догадывался ,что Каллас или еврейка,или приняла иудаизм как дочка Трампа и Трамп,и который считает и говорит,что дочка у меня еврейка и внуки,значит тоже евреи.. Как ,оказывается ,интересно... И какие же это семиты ?😀😎🔯И какой такой антисемитизм,если евреем может стать любой? Что там Трампу наобещал Нетаньяху,чтобы человек прое...бал свои корни,мать,отца и стал евреем?! А дочка-еврейка?!😀😀

    6
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Новый министр обороны рассказал, сколько в Украине дезертиров и уклоняющихся
Изображение к статье: Профицит торгового баланса Китая составил рекордные 1,2 трлн долларов, превысив прогнозы
Изображение к статье: Посланники Трампа собираются ехать к Путину - Bloomberg
Изображение к статье: Дания усилит военное присутствие в Гренландии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 5 признаков сексуальной женщины по мнению мужчин
Люблю!
Изображение к статье: Что выпил, что покушал, что радио послушал. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Синоптики рассказали о предстоящей погоде
Наша Латвия
Изображение к статье: Немцы построят в Литве «немецкую деревню» - квартал на 4 тыс. квартир для Бундесвера
В мире
Изображение к статье: Страна Восходящего Солнца оказалась вне конкуренции. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Нерегулярный режим сна увеличивает риск гипертонии на 71 процент
Люблю!
Изображение к статье: 5 признаков сексуальной женщины по мнению мужчин
Люблю!
Изображение к статье: Что выпил, что покушал, что радио послушал. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Синоптики рассказали о предстоящей погоде
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео