США призвали своих граждан немедленно покинуть Иран 0 195

В мире
Дата публикации: 13.01.2026
BB.LV
ФОТО: Youtube

Соединенные Штаты призвали своих граждан «немедленно» покинуть Иран на фоне протестов в стране и возможных ударов Вашингтона. Такое сообщение опубликовано на сайте виртуального посольства США в Тегеране.

«Гражданам США следует ожидать продолжения перебоев в работе интернета, спланировать альтернативные средства связи и, если это безопасно, рассмотреть возможность выезда из Ирана по суше в Армению или Турцию. <…> Разработайте план выезда из Ирана, не зависящий от помощи правительства США», — говорится в сообщении.

Если граждане США не могут уехать из Ирана, то им следует найти безопасное место в своем доме, избегать демонстраций, а также запастись едой, водой, лекарствами и другими необходимыми вещами, говорится в сообщении.

Читайте: Апокалипсис! США готовы сократить население Европы, России и Китая - американский учёный

#Иран #США #протесты #эвакуация #безопасность #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
