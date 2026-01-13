Baltijas balss logotype
Страна на Балтике утроит число студентов-иностранцев - но это не Латвия

В мире
Дата публикации: 13.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Хорошо учиться в стране Суоми.

Хорошо учиться в стране Суоми.

"Самый большой риск – если Финляндия начнет восприниматься как место, где людей не ждут".

В условиях демографического спада вузы хотят добиться роста за счет иностранных студентов. Город Лахти ожидает, что Технологический университет LUT и университет прикладных наук LAB обеспечат этот рост. Однако ужесточившаяся иммиграционная политика сдерживает амбициозные планы вузов.

Если городу Лахти позволят решать, к 2030-м годам там появится студенческий кампус нового поколения. Стремительный рост Технологического университета Лаппеенранта-Лахти вдохновляет жителей города мечтать о том, что количество студетов вуза может удвоится.

– Наша стратегическая цель – чтобы в 2030-х годах в Лахти обучались 20 000 студентов. Мы ожидаем, что большинство приедет из-за рубежа. Нам нужны новые работники. Возрастная структура нашего населения такова, что мы не справимся собственными силами, – комментирует Пекка Кому, председатель городского совета Лахти.

Технический университет LUT и университет прикладных наук LAB стремятся поднять число студентов в Лахти до 12 000. Это означает пятидесятипроцентный процентный рост. Половина студентов прибыли бы из-за границы.

– Можно задаться вопросом, захочет ли кто-то ехать к нам, жить в темноте и вечно ездить на шипованной резине, однако до сих пор международных абитуриентов было очень много, и они были высокого уровня, – комментирует Юха-Матти Сакса, ректор, университет LUT.

Министерство образования ставит целью утроить число иностранных студентов к 2030-м годам. Однако большинство вузов, ответивших на опрос Yle, стремятся лишь к умеренному росту. В этот правительственный срок от иностранных студентов, приезжающих в страну, требуют более высокого уровня владения языком и большей платежеспособности.

– Самый большой риск – если Финляндия начнет восприниматься как место, где людей не ждут. Это риск для вузов, но также и для всего общества. Нам действительно нужны мотивированные талантливые люди со всего мира. И в будущем их понадобится гораздо больше, – комментирует Юха-Матти Сакса, ректор, университет LUT.

Читайте нас также:
#образование #Финляндия #демография #иностранные студенты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео