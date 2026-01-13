Baltijas balss logotype
Страны Евросоюза снизили торговлю друг с другом — слишком много барьеров

В мире
Дата публикации: 13.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Страны Евросоюза снизили торговлю друг с другом — слишком много барьеров

Объем торговли между странами — членами Евросоюза сократился впервые почти за десять лет, исключая период пандемии коронавируса.

Это произошло несмотря на усилия по перезагрузке единого рынка перед лицом экономических угроз со стороны США и Китая, сообщает Financial Times со ссылкой на проект ежегодного отчета Еврокомиссии о едином рынке ЕС.

Согласно новым данным, в 2024 году доля торговли между государствами ЕС сократилась до 22% по сравнению с 23,5% годом ранее. FT отмечает, что это первое падение показателя с 2016 года, если исключать последствия пандемии COVID-19.

В то же время срок, необходимый для разработки и утверждения общеевропейских стандартов на товары, увеличился с 3,2 года в 2023-м до четырех лет в 2024 году.

Доля прямых иностранных инвестиций ЕС за последние пять лет сократилась на 22%, сказано в отчете. Там подчеркивается, что «фрагментированные» национальные правовые нормы «по-прежнему усложняют и удорожают создание и управление компаниями по всему ЕС, при этом на сегодняшний день прогресса нет».

Генеральный секретарь европейского объединения упаковочной индустрии Europen Франческа Стивенс говорит, что Европа теряет конкурентоспособность в значительной степени по своей вине: «Проблема заключается не только в сложном и обременительном регулировании, но и в ложном идеологическом разделении между конкурентоспособностью и устойчивостью, в ошибочной вере в то, что одно может существовать без другого».

По версии ассоциации BusinessEurope, для европейских производителей внешние рынки становятся более привлекательными, чем внутренние.


#США #инвестиции #торговля #экономика #Евросоюз #Китай
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

