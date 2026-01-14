Суд в Сеуле 19 февраля вынесет приговор по делу экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля о попытке введения им военного положения в стране. Спецгруппа прокурора потребовала для него смертную казнь, пишет DW.

Специальная группа прокурора Южной Кореи потребовала смертной казни для бывшего президента Юн Сок Ёля за ранее совершенную им неудачную попытку ввести военное положение в стране, передает местное информационное агентство Yonhap во вторник, 13 января.

"Бывший президент Юн ввел военное положение с целью удержаться у власти надолго, захватив судебную и законодательную власть", - заявил помощник специального прокурора во время заключительного слушания дела в Центральном окружном суде Сеула.

"Характер преступления серьезен, поскольку он мобилизовал материальные ресурсы, которые должны были быть использованы исключительно в интересах национального сообщества", - подчеркивается в обвинении.

Как отмечает Yonhap, в момент зачитывания ходатайства о вынесении приговора южнокорейский экс-президент "слабо улыбнулся из зала суда, в то время как некоторые из его сторонников в зале громко выругались". Слушание дела продолжалось около 11 часов. Суд планирует вынести приговор экс-президенту 19 февраля.

В конце декабря экс-президента Южной Кореи требовали приговорить к 10 годам

Специальный прокурор Южной Кореи в том же суде Сеула 26 декабря потребовал приговорить бывшего президента страны Юн Сок Ёля к 10 годам тюрьмы по обвинению в воспрепятствовании правосудию, сообщало Yonhap в тот день.

Пять лет тюрьмы для Юна запросили за то, что он пытался помешать следователям арестовать его в январе 2025 года, забаррикадировавшись в президентской резиденции. Три года - за нарушение прав девяти членов кабинета министров, которые не были вызваны на совещание по его плану ввести военное положение, а также за распространение ложных сведений в иностранной прессе о введении положения и уничтожение записей разговоров с защищенных телефонов, используемых военным руководством страны. Еще два года - за составление, а затем уничтожение ложного указа о введении военного положения.

Как тогда отмечалось, экс-президент фигурирует в еще трех уголовных делах, связанных с попыткой ввести военное положение. По одному из них он был обвинен в руководстве мятежом. Кроме того, в ноябре группа спецпрокурора обвинила Юна в пособничестве КНДР и злоупотреблении властью в связи с предполагаемой отправкой беспилотников в Северную Корею в октябре 2024 года. По версии правоохранителей, тем самым Юн хотел спровоцировать боевые действия и использовать их как предлог для введения военного положения в стране. По оценке следствия, тем самым"принес пользу врагу", так как южнокорейские дроны разбились недалеко от столицы КНДР.

Арест экс-президента и отстранение его от власти

В начале декабря 2024 года в Южной Корее разразился политический кризис, после того как на фоне споров о бюджете Юн Сок Ёль неожиданно объявил в стране военное положение, обосновав этот шаг "антигосударственной деятельностью" оппозиции. Парламент страны отказался утвердить это решение, и уже на следующее утро главе государства пришлось отменить его. 14 декабря депутаты объявили Юну импичмент. В начале апреля 2025-го его утвердил Конституционный суд страны.

15 января 2025 года Юн Сок Ёль был арестован. Это произошло со второй попытки - первая была отражена президентской охраной. Суд постановил арестовать экс-главу страны, но уже 8 марта удовлетворил ходатайство защиты и отпустил его из-под стражи. Однако уже в июле Юна вновь арестовали.

