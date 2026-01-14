Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Доля сбиваемых ПВО Украины российских ракет сократилась драматически 0 905

В мире
Дата публикации: 14.01.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Доля сбиваемых ПВО Украины российских ракет сократилась драматически

Доля ракет, сбитых ПВО Украины за первую половину января, составила 36%, в то время как средний показатель с октября 2022 года был равен 60%, пишет The Kyiv Independent.

Доля российских ракет, которые Украине удается уничтожить средствами ПВО, за последнее время сократилась. Такие выводы публикует в среду, 14 января, онлайн-издание The Kyiv Independent со ссылкой на экспертов инвесткомпании Dragon Capital.

Проанализировав сводки Воздушных сил ВСУ , авторы подсчитали, что за первые две недели января 2026 года Украине удалось сбить 26 из 73 запущенных Россией ракет. Это соответствует доле в 36%. Между тем средний показатель в этой области с октября 2022 года составляет 60%, отмечается в публикации.

При отражении ночной воздушной атаки ВС РФ на несколько городов Украины 12-13 января Воздушные силы ВСУ, по собственным данным, смогли уничтожить всего две из 18 ракет, констатируют авторы.

За первые две недели наступившего года Россия выпустила по Украине 1852 дрона , 83% из них были сбиты.

Нехватка снарядов для систем ПВО Украины

Для атак на Украину Россия задействует БПЛА, баллистические, гиперзвуковые и крылатые ракеты , которые бьют преимущественно по энергосистеме страны. Как указывает The Kyiv Independent, для отражения этих атак Украина использует противоракетные системы, дроны-перехватчики, мобильные оборонительные средства - пикапы с установленными на них пулеметами, - а также истребители и вертолеты для сбивания ракет и беспилотников.

Между тем возможность вести противовоздушную оборону зависит от наличия снарядов, включая используемые в ЗРК Patriot PAC-3, а Украине их не хватает. "У нас нет достаточно ракет и радаров для выполнения своей задачи", - цитирует издание подполковника, служащего в Восточном воздушном командовании Украины под позывным Free. По его словам, радары Украины каждый день уничтожаются противником.

Президент Украины Владимир Зеленский не раз призывал западных партнеров усилить помощь Киеву в сфере ПВО.

Читайте нас также:
#Украина #ПВО #дроны #снаряды #нападение #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
11
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Стало известно о подготовке Британией спецназа для захвата российских танкеров
Изображение к статье: Во Франции задержаны 50 фермеров после проникновения в здание министерства
Изображение к статье: Путин хочет мира, Зеленский препятствует сделке - Трамп
Изображение к статье: Иран закрыл небо на фоне сообщений о возможной атаке США

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Новый символ зимней женственности: как стильно носить шерстяную косынку
Люблю!
Изображение к статье: Крем для шеи: нужен ли он и чем отличается от обычного ухода за лицом
Люблю!
Изображение к статье: Франция по просьбе Дании направляет солдат в Гренландию
В мире
Изображение к статье: Дания обязалась открыть огонь по военным США в случае атаки на Гренландию
В мире
Изображение к статье: Революция в сфере местной энергетики? Министр говорит о солнечных панелях на крышах многоэтажек
Политика
1
Изображение к статье: Способы облегчить боль при ожоге языка: 5 простых рекомендаций
Дом и сад
Изображение к статье: Новый символ зимней женственности: как стильно носить шерстяную косынку
Люблю!
Изображение к статье: Крем для шеи: нужен ли он и чем отличается от обычного ухода за лицом
Люблю!
Изображение к статье: Франция по просьбе Дании направляет солдат в Гренландию
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео