Доля ракет, сбитых ПВО Украины за первую половину января, составила 36%, в то время как средний показатель с октября 2022 года был равен 60%, пишет The Kyiv Independent.

Доля российских ракет, которые Украине удается уничтожить средствами ПВО, за последнее время сократилась. Такие выводы публикует в среду, 14 января, онлайн-издание The Kyiv Independent со ссылкой на экспертов инвесткомпании Dragon Capital.

Проанализировав сводки Воздушных сил ВСУ , авторы подсчитали, что за первые две недели января 2026 года Украине удалось сбить 26 из 73 запущенных Россией ракет. Это соответствует доле в 36%. Между тем средний показатель в этой области с октября 2022 года составляет 60%, отмечается в публикации.

При отражении ночной воздушной атаки ВС РФ на несколько городов Украины 12-13 января Воздушные силы ВСУ, по собственным данным, смогли уничтожить всего две из 18 ракет, констатируют авторы.

За первые две недели наступившего года Россия выпустила по Украине 1852 дрона , 83% из них были сбиты.

Нехватка снарядов для систем ПВО Украины

Для атак на Украину Россия задействует БПЛА, баллистические, гиперзвуковые и крылатые ракеты , которые бьют преимущественно по энергосистеме страны. Как указывает The Kyiv Independent, для отражения этих атак Украина использует противоракетные системы, дроны-перехватчики, мобильные оборонительные средства - пикапы с установленными на них пулеметами, - а также истребители и вертолеты для сбивания ракет и беспилотников.

Между тем возможность вести противовоздушную оборону зависит от наличия снарядов, включая используемые в ЗРК Patriot PAC-3, а Украине их не хватает. "У нас нет достаточно ракет и радаров для выполнения своей задачи", - цитирует издание подполковника, служащего в Восточном воздушном командовании Украины под позывным Free. По его словам, радары Украины каждый день уничтожаются противником.

Президент Украины Владимир Зеленский не раз призывал западных партнеров усилить помощь Киеву в сфере ПВО.