Euronews из Ирана: «Число раненых так велико, что врачи не справляются» 1 313

В мире
Дата публикации: 14.01.2026
Euronews
Изображение к статье: Euronews из Ирана: «Число раненых так велико, что врачи не справляются»

Несмотря на проблемы со связью, Euronews сумела связаться с медиками, которые оказывают помощь пострадавшим манифестантам.

«В протестах принимают участие представители всех слоёв общества. К сожалению, мы видели среди погибших и тела врачей», — рассказал журналистам Euronews иранский медик.

По его словам, ситуация в больницах очень тяжёлая, а лечащий персонал не успевает оказать помощь всем пациентам.

«Число раненых настолько велико, что медикам очень трудно справляться с наплывом. Часто врачи настолько заняты оказанием первой помощи, что не успевают прооперировать человека, который из-за травмы находится в коме. Ему лишь останавливают кровотечение и надеются на то, что смогут прооперировать его позже».

Другой источник Euronews рассказал, что уровень насилия чрезвычайно высок. По его словам, бойцы Корпуса стражей Исламской революции, а также молодые и неопытные призывники часто используют против манифестантов боевое оружие.

Ещё один иранец сообщил, что смог получить информацию о числе погибших из собственных источников в министерстве здравоохранения Ирана: по этим данным, в одном только Тегеране число убитых протестующих оценивается в 7 тысяч человек.

Euronews не может подтвердить сведения, приведённые очевидцами, из-за блокировки интернета и связи в Иране.

#Иран #медицина #протесты #насилие
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    14-го января

    Бывший Аналитик ЦРУ Кириаки Все публикации СМИ только об Иране и о том ,что там происходит и ни слова о том,кто за беспорядками стоял,оплачиваются Израилем... Да не может быть,ведь СМИ ,состоящие из евреев и возглавляемые евреями должны жработать на Израиль бескорыстно?😎😀 Какие корыстные и жадные в поддержке своей исторической Родины...😀😀😀 Прям как украинцы...Любить будем,но издалека ..А вдруг Иран Израиль сотрет с лица земли,а мы не там ..Будем кричать.про новый Холокост и рубить бабло как потерпевшие ...

    2
    2

