Согласно предложению Еврокомиссии, две трети средств будут направлены на военную помощь Украине, остальное - на инвестиции в рамках реформ. Беспроцентный кредит был согласован на саммите ЕС в декабре.

Европейская комиссия представила проект законодательных мер по предоставлению Украине беспроцентного кредита в размере 90 млрд евро, согласованного на саммите ЕС в декабре. Ведомство предлагает треть этой суммы направить на бюджетную поддержку Киева, а оставшиеся 60 млрд - на военную помощь, заявила в среду, 14 января, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) на пресс-конференции в Брюсселе.

Оружие будет закупаться в первую очередь в Украине, ЕС и ЕАЗ

По ее словам, военные расходы должны распределяться по так называемой "каскадной системе". На первом этапе будет проверяться, имеются ли необходимые вооружения в Украине, ЕС или одной из стран Европейской экономической зоны (ЕАЗ). Если такие поставки не будут возможны, оружие будет закупаться в третьих странах, например, в США.

Пакет помощи государственному бюджету Украины в размере 30 млрд евро предполагается направить для поддержки Киева в "продвижении реформ и модернизации страны", сообщила глава Еврокомиссии. Данные инвестиции будут привязаны к реформам, "в том числе в рамках приближения Украины к членству в Европейском Союзе", добавила она.

"Мы делаем следующий шаг в нашей поддержке построения более сильной и стабильной Украины", - сказала фон дер Ляйен. Предложение ЕК предусматривает, что первый транш должен быть выплачен Киеву в начале апреля. Теперь план должны одобрить Европейский парламент и Совет ЕС.

Страны ЕС решили предоставить Киеву кредит на 90 млрд евро

На саммите ЕС в середине декабря было принято решение предоставить Украине финансирование в размере 90 млрд евро в 2026-2027 годах. Как пояснил после саммита канцлер Германии Фридих Мерц (Friedrich Merz), Украина должна будет погасить этот кредит только после того, как Россия выплатит Киеву компенсацию за причиненный войной ущерб. Если Москва откажется компенсировать ущерб, то ЕС использует замороженные российские активы для погашения долга Украины, сказал канцлер.

При этом на саммите рассматривались два варианта поддержки Украины, уже почти четыре года обороняющейся от полномасштабного вторжения РФ. Один из вариантов предполагал использование замороженных российских активов.