По предварительным данным Департамента статистики, на 1 января численность населения Эстонии составляла 1 362 954 человека, что на 7041 человека меньше, чем год назад.

В 2025 году родилось 9092 и умерло 15 427 человек. По предварительным данным, отрицательным оказалось и сальдо миграции: согласно данным о зарегистрированной миграции, в страну прибыло 11 298 человек, а покинуло ее 12 004 человека.

По словам руководителя службы статистики населения и образования Департамента статистики Кадри Рооталу, в 2025 году демографические тенденции последних лет усугубились. «В прошлом году умерло более чем на 6000 человек больше, чем родилось. Число эмигрантов осталось на том же уровне, что и годом ранее, но число иммигрантов сократилось. Сальдо миграции впервые с 2014 года оказалось отрицательным. В общей сложности численность населения Эстонии сократилась на 7041 человека», – пояснила она.

В прошлом году родилось 9092 ребенка, что на шесть процентов меньше, чем в 2024 году. «В 2025 году родилось на 600 детей меньше, чем годом ранее. Число новорожденных начало резко сокращаться в 2022 году, и прошлый год стал вторым в истории, когда годовое число родившихся оказалось ниже 10 000», – пояснила Рооталу.

Она добавила, что в 2025 году падение рождаемости все же не было таким резким, как в 2024 году. «Если в 2024 году родилось более чем на 1200 детей, или почти на 12%, меньше, чем в 2023 году, то в прошлом году эти показатели улучшились», – сказала Рооталу.

Снижение рождаемости ранее также связывали с сокращением общего числа женщин детородного возраста. «В 2025 году число женщин в возрасте 20–44 лет составляло 210 000 человек, что на 10 000 меньше, чем 10 лет назад. Однако в последние три года число женщин этого возраста оставалось в целом неизменным», – констатировала она.

По словам Рооталу, в соседних странах наблюдаются те же тенденции, что и в Эстонии. «По предварительным данным, число новорожденных заметно сократилось также в Латвии и Литве. В Финляндии по итогам первых девяти месяцев прошлого года рождаемость несколько выросла, однако в долгосрочной перспективе этот показатель остается низким», – сказала она.

Число смертей в Эстонии в 2025 году сократилось на 300 по сравнению с позапрошлым годом. В прошлом году умерло 15 427 человек, что сопоставимо со средним показателем за 2010–2019 годы.

Согласно данным о зарегистрированной миграции, в прошлом году в Эстонию прибыло 11 298 человек, а покинуло страну 12 004 человека, то есть эмиграция превысила иммиграцию на 706 человек. Это первый случай с 2014 года, когда сальдо миграции оказалось отрицательным, то есть число уехавших превысило число приехавших.

«Около 35% иммигрантов, или 4000 человек, были гражданами Украины, что меньше, чем в предыдущие годы. В 2022 году в Эстонию прибыло 33 200, в 2023 году – 13 100, а в 2024 году – 7000 граждан Украины», – сказала Рооталу и добавила, что, по предварительным данным, сальдо миграции граждан Эстонии также оказалось отрицательным. «Однако в целом за последнее десятилетие сальдо миграции граждан Эстонии было сбалансированным», – констатировала она.