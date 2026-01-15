Франция по просьбе Дании направляет солдат в Гренландию, присоединившись к другим европейским союзникам в военных учениях в Арктике, сообщил в четверг президент Франции Эммануэль Макрон, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Макрон заявил на платформе X, что первые французские военные уже находятся в пути, и за ними последуют другие.

Министерство обороны Германии также сообщило, что направит военнослужащих в Гренландию, отметив, что целью данной группы является изучение основных условий для возможной военной поддержки Дании в обеспечении безопасности в регионе.

Макрон подчеркнул, что Франция примет участие в организованных Данией совместных учениях "Operation Arctic Endurance", в которых также участвуют Швеция и Норвегия.

В среду Дональд Трамп на своей платформе Truth Social заявил, что Гренландия должна перейти под контроль Соединённых Штатов. "Меньшее нас не устроит", — добавил он.

В тот же день Макрон предупредил, что любая угроза суверенитету европейского союзника повлечёт за собой беспрецедентные последствия. Франция внимательно следит за ситуацией и заявила, что будет действовать в полной солидарности с Данией.