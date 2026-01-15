Власти Германии начали запрещать судам, связанным с РФ, заходить в территориальные воды. Один из таких инцидентов произошел 10 января с танкером-"зомби" Tavian, который, предположительно, направлялся в Петербург.

В последнее время федеральная полиция Германии начала запрещать судам российского "теневого флота"заходить в национальные территориальные воды в Балтийском и Северном морях. Об этом в четверг, 15 января, сообщает новостной портал Tagesschau, изучивший данные радиостанций NDR и WDR, а также газеты Süddeutsche Zeitung (SZ).

По данным СМИ, 10 января танкер-"зомби" Tavian (это значит, что у него незаконно изменен идентификационный номер от Международной морской организации) вошел в немецкие воды в Северном море. Вероятно, он направлялся в Балтийское море, чтобы добраться до одного из нефтяных терминалов в Санкт-Петербурге.

Федеральная полиция Германии направила к судну вертолет и потребовала у капитана предоставить всю информацию о судне. Проверка подтвердила, что Tavian с 2021 года находится в санкционных списках США, а сейчас ходит под ложным флагом и с подделанным идентификационным номером. Вскоре немецкие правоохранители объявили, что запрещают судну проход через свои воды в Балтийском море. После этого Tavian развернулся и ушел - вероятно, капитан опасался конфискации судна.

Подобные инциденты случались и ранее

Ранее немецкие правоохранители редко применяли какие-либо меры в отношении судов российского "теневого флота". Однако в последние месяцы ситуация стала меняться. В частности, Германия отказала в проходе в свои территориальные воды исследовательскому судну "Академик Борис Петров", идущему под российским флагом, и нефтетанкеру Chariot Tide. Второй в ночь на 5 декабря, находясь в немецких водах Северного моря, сообщил о технических проблемах и бросил якорь.

Это происходило в нескольких морских милях от заложенных под водой телекоммуникационных кабелей. На фоне предыдущих инцидентов с повреждением кабелей немецкие правоохранители поднялись на борт Chariot Tide и осмотрели его. Судно, над которым изначально был поднят флаг Гамбии, продолжило путь 7 декабря, но уже под флагом Мозамбика.

Именно с поддельными флагами во многом и связано изменение политики Германии в отношении судов "теневого флота". Как указывают СМИ, ранее власти ФРГ исходили из того, что, согласно Конвенции ООН по морскому праву, все суда имеют "право мирного прохода" через территориальные воды любой страны. Но в документе также указано, что этим правом обладают только корабли, идущие под реальным флагом их страны. В частности, на этот пункт ссылались власти США, применявшие меры против танкеров "теневого флота" РФ.