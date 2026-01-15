В конце января в Европе ожидается масштабное похолодание, связанное с так называемым «сибирским взрывом» - редким атмосферным явлением, при котором меняется направление воздушных потоков и холодный воздух с востока устремляется в европейский регион. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF).

Согласно прогнозам, с 24 января в Эстонии и Латвии средняя температура воздуха ожидается на 10 градусов ниже климатической нормы.

В Польше ожидаются морозы от минус 10 градусов, а в Германии - около минус трёх, что также существенно ниже средних показателей для этого времени года.

Климатолог Джуда Коэн из Массачусетского технологического института отмечает, что подобные масштабные волны холода в Европе происходят редко. По его словам, в текущем году морозная погода может сохраниться вплоть до начала февраля, однако точные границы и продолжительность воздействия холодного циклона пока остаются неопределёнными.

В то же время главный метеоролог компании MetSwift Джеймс Пикок подчёркивает, что метеорологическая ситуация остаётся нестабильной. По его оценке, западные атлантические ветры могут частично сдержать распространение холодных воздушных масс, особенно в странах Западной Европы, включая Францию и Великобританию.

Ранее зимние штормы уже привели к снегопадам, сильным ветрам и перебоям в энергоснабжении в ряде европейских государств. С начала года Европа находится под воздействием мощных арктических вторжений, в отдельных регионах температура опускалась на 12–15 градусов ниже нормы. Дополнительное влияние оказывают циклоны в Средиземноморье, вызывающие усиленные осадки на Балканах и в Восточной Европе.