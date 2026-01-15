Перед Новым годом в мире появилось еще одно частично признанное государство. Сомалиленд — страна, расположенная на Африканском Роге, — впервые установила дипломатические отношения с действующим членом ООН. Новогодний подарок пришел откуда не ждали — из Израиля.

Технически государству Сомалиленд уже 34 года. Территория провозгласила независимость от Сомали в мае 1991 года. Этому событию предшествовали почти 10 лет кровопролитной гражданской войны против центрального правительства и полная дезинтеграция сомалийской государственности. Пока остальная страна погружалась в хаос, в Сомалиленде удалось выстроить стабильные институты, включая исправно работающий трехпартийный парламент и регулярно сменяемую президентскую власть.

На международной арене Сомалиленд отказывался называться сепаратистским образованием. Вместо этого он позиционировал себя как государство, восстановившее независимость.

Правительство в Харгейсе ссылалось на то, что в колониальные времена Сомалиленд был отдельным британским протекторатом. В 1960 году он получил независимость как де-юре самостоятельное государство и лишь затем (спустя 5 дней) добровольно объединился с Сомали. Сомалиленд ссылался на прецедент Сирии, которая в 1958-м вместе с Египтом образовала Объединенную Арабскую Республику, а через три года вышла из ее состава, вернувшись к прежним границам.

Несмотря на политическую стабильность и крепкие юридические аргументы, желающих признать независимость Сомалиленда до сих пор не находилось. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху порвал с этой многолетней традицией, когда подписал декларацию о формальном признании с президентом Сомалиленда Абдирахманом Мохамедом Абдуллахи.

Вместе с признанием Тель-Авив и Харгейса договорились открыть друг у друга дипломатические представительства. Израильское правительство также заявило о желании расширить экономическое сотрудничество с частично признанным государством. По словам Нетаньяху, договоренности — часть процесса, запущенного Соглашениями Авраама. Они предусматривают нормализацию отношений между Израилем и арабскими государствами Ближнего Востока. Абдуллахи это подтвердил, заявив, что Сомалиленд присоединится к соглашениям в ближайшее время.

Международное сообщество отреагировало на действия Израиля с крайним возмущением. К настоящему времени свой протест выразили по меньшей мере 50 государств. Помимо Сомали, которое до сих пор считает эту территорию своей, в число недовольных вошли Турция, Египет, Иран, Саудовская Аравия, Китай и Африканский союз. Вопрос вынесли даже на уровень Совбеза ООН — экстренное заседание по вопросу Сомалиленда состоялось 29 декабря.

При этом среди несогласных мало тех, кто искренне обеспокоен территориальной целостностью Сомали. Пожалуй, принципиальное значение этот вопрос имеет разве что для Африканского союза. Еще его предшественница — Организация африканского единства — проводила политику уважения колониальных границ и непризнания новых образований. Толерантность к сепаратизму, считали там, может спровоцировать неконтролируемый распад нестабильных африканских государств. Исключение составляли лишь случаи, когда «материнские» страны сами были не против развода с бунтующими территориями.

Мотивация других государств уже сложнее. Для Китая признание Сомалиленда неприемлемо, потому что оно подрывает его курс на дипломатическую изоляцию Тайваня. Поднебесная долгие годы наращивала свое экономическое влияние в Сомали и в конце концов добилась, чтобы Могадишо запретил носителям тайваньских паспортов посещать страну. Сомалиленд, напротив, активно выстраивал отношения с Тайванем. В 2020 году Тайбэй даже официально признал его независимой страной — поэтому и решение Тель-Авива там встретили с одобрением.

Турция — соперница Израиля — также пыталась проецировать свое влияние на регион Африканского рога через Сомали. В 2024-м Анкара и Могадишо заключили оборонный пакт на 10 лет. В его рамках Турция обязалась охранять территориальные воды Сомали, а также послала туда крупный воинский контингент (до 5 тыс. солдат) для помощи в борьбе с террористами. За три дня до признания Анкара объявила о создании отдельного командования ВВС для операций в этой стране.

Аналогичным образом поступил и Египет. В прошлом году Каир также заключил оборонительный пакт и послал в Сомали войска. Все это происходило на фоне конфликта с Эфиопией из-за дамбы «Хидасе», которая угрожала существенно сократить приток воды по Нилу в Египет и Эфиопию. Помимо спора с Каиром Аддис-Абеба также собиралась признать Сомалиленд в обмен на доступ к его морским портам. Однако из-за давления так и не пошла на это.

Позиция Саудовской Аравии неразрывно связана с гражданской войной в Йемене. В декабре движение Южный переходный совет (ЮПС) начало наступление на позиции официального йеменского правительства, которому покровительствует Эр-Рияд. ЮПС поддерживают Объединенные Арабские Эмираты. Они же — неформальный союзник Сомалиленда, который даже имеет полноценную военную базу в районе портового города Бербера (в этой связи симптоматично, что ОАЭ хранит гордое молчание по поводу действий Тель-Авива). Вступление в игру Израиля может серьезно укрепить позиции противников саудитов — и привести к тому, что Эр-Рияд потеряет остатки контроля над территорией, примыкающей к его южным границам.

Распространено убеждение, что действия Тель-Авива на Африканском Роге связаны с попытками окончательно разобраться с Сектором Газа. Еще весной правительство Нетаньяху совместно с администрацией Дональда Трампа разрабатывали план массового переселения палестинского населения Газы на другие территории. В качестве возможных мест ссылки предлагали Сомали, Сомалиленд или Судан.

Хартум сразу же отказал. Могадишо и Харгейса публично отвергали сам факт подобных переговоров. Однако официальное признание со стороны Израиля навело многих на мысль, что определенного понимания по этому вопросу добиться все же удалось. Не случайно Турция в официальной реакции на признание Сомалиленда сделала отсылку к палестинскому вопросу.

Также возможно, что Тель-Авив руководствовался сугубо геополитическими соображениями. Сомалиленд расположен в Аденском заливе. Это стратегический регион, дающий доступ к Красному морю, а оттуда — к Суэцкому каналу и Средиземному морю. После начала войны в Секторе Газа в 2023 году союзное Ирану йеменское движение хуситов фактически заблокировало движение торговых судов, которые шли в Израиль по этому маршруту. Западные страны справиться с хуситами не смогли. Тель-Авив тоже оказался лишен возможности дать адекватный ответ на эту угрозу — он в регионе Африканского рога попросту не присутствовал.

Возможностей зайти туда тоже было немного. Основную часть Сомали активно осваивали Турция и другие соперники Израиля. Соседняя Джибути, где расположены военные базы США, Франции и других западных стран, заняла открыто антиизраильскую позицию, обвинив страну в военных преступлениях против палестинцев.

Сомалиленд же всегда относился с Израилю с подчеркнутым дружелюбием. Еще в 1990-е он пытался добиться признания от него, рассчитывая выйти на США. Тель-Авив не оставил это без внимания — израильское издание YNet писало, что Моссад долгие годы налаживал контакты среди сомалилендской верхушки. Поэтому Харгейса стала естественным союзником Израиля. А ее признание было лишь вопросом времени и геополитической целесообразности.

Как Израиль распорядится новым ресурсом — пока неясно. Вскоре после официального признания OSINT-специалисты обратили внимание на спутниковые снимки, которые запечатлели масштабную военную стройку в районе аэропорта Берберы. Предположительно, речь идет о совместном военном объекте Израиля и ОАЭ, аналогичном тому, что они сконструировали на йеменском архипелаге Сокотра, который контролируют дружественные Эмиратам повстанцы.

Хуситы уже заявили, что любой военный объект Израиля в Сомалиленде станет легитимной целью для ударов. Так что, возможно, эскалация напряженности на Африканском Роге не за горами.