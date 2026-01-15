Об этом сообщает издание VG со ссылкой на Минобороны Норвегии. В ведомстве отметили, что в НАТО ведется диалог об укреплении безопасности в Арктике, в том числе в районах Гренландии и вокруг нее.

«Пока никаких выводов не сделано, но мы проводим оценки в диалоге с союзниками. В этом контексте Норвегия решила направить в Гренландию двух военнослужащих с целью дальнейшего развития сотрудничества между союзниками, – заявил министр обороны Торе Сандвик.

В своих последних постах Трамп отреагировал на доклад датской разведки за 2025 год, в котором говорится о возросшей военной активности России и КНР в Арктическом регионе и вокруг Гренландии в частности. В связи с этим он призвал страну «немедленно убираться» с острова, поскольку ее «две собачьи упряжки» не справятся с его обороной. По его словам, это подвластно только США. «НАТО, скажите Дании, чтобы они убрались отсюда, сейчас же!» — обратился он к альянсу.