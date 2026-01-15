Baltijas balss logotype
Норвегия отправила двух военных в Гренландию на фоне заявлений Трампа 1 243

В мире
Дата публикации: 15.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Норвегия отправила двух военных в Гренландию на фоне заявлений Трампа
ФОТО: Global Look Press

К «двум собачьим упряжкам» в Гренландии, над которыми иронизировал президент США Дональд Трамп, на помощь приедут два норвежских военных.

Об этом сообщает издание VG со ссылкой на Минобороны Норвегии. В ведомстве отметили, что в НАТО ведется диалог об укреплении безопасности в Арктике, в том числе в районах Гренландии и вокруг нее.

«Пока никаких выводов не сделано, но мы проводим оценки в диалоге с союзниками. В этом контексте Норвегия решила направить в Гренландию двух военнослужащих с целью дальнейшего развития сотрудничества между союзниками, – заявил министр обороны Торе Сандвик.

В своих последних постах Трамп отреагировал на доклад датской разведки за 2025 год, в котором говорится о возросшей военной активности России и КНР в Арктическом регионе и вокруг Гренландии в частности. В связи с этим он призвал страну «немедленно убираться» с острова, поскольку ее «две собачьи упряжки» не справятся с его обороной. По его словам, это подвластно только США. «НАТО, скажите Дании, чтобы они убрались отсюда, сейчас же!» — обратился он к альянсу.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Е
    Ехидный
    15-го января

    от двух норвежских военных Трамп точно в штаны наложит !!! не смешили бы сами себя !!!

    5
    1

