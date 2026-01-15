Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Великобритания отправила одного военного для защиты Гренландии 0 188

В мире
Дата публикации: 15.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Великобритания отправила одного военного для защиты Гренландии
ФОТО: Global Look Press

Independent: Британия направила одного военного в Гренландию для защиты острова.

Великобритания направила одного военного для защиты Гренландии на фоне заявлений главы Белого дома Дональда Трампа о необходимости присоединить остров к США. Об этом сообщает The Independent.

«Великобритания направила военного офицера в Гренландию в рамках усиления военного присутствия Дании в Арктике и на Крайнем Севере. Это решение было принято после неоднократных призывов Трампа взять под контроль эту территорию», — отмечается в материале.

Представители британских властей сообщили, что один военный был направлен в разведгруппу в преддверии запланированных учений Arctic Endurance по просьбе Дании.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страна присоединится к другим европейским государствам для проведения совместных учений в Гренландии на этой неделе.

Читайте нас также:
#США #Дональд Трамп #Дания #Великобритания #арктика #Гренландия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Шрёдер отказался передать документы о беседах с Путиным
Изображение к статье: Равнение на флаг у них в крови. Иконка видео
Изображение к статье: Незаменимый транспорт для путешествий по снегу и льду. Иконка видео
Изображение к статье: Генсек ООН: мировые лидеры «обрекают международное сотрудничество на гибель»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Google признала проблемы с Android
Техно
Изображение к статье: Назван неочевидный признак скрытых болезней мозга
Lifenews
Изображение к статье: Скриншот
Техно
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Сон в прохладной комнате снижает нагрузку на сердце у пожилых
Люблю!
Изображение к статье: Причины храпа, его опасности для здоровья и способы избавления от него
Дом и сад
Изображение к статье: Google признала проблемы с Android
Техно
Изображение к статье: Назван неочевидный признак скрытых болезней мозга
Lifenews
Изображение к статье: Скриншот
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео