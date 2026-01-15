Baltijas balss logotype
Власти Украины возбудили уголовное дело в отношении соратника Навального 0 653

В мире
Дата публикации: 15.01.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Власти Украины возбудили уголовное дело в отношении соратника Навального
ФОТО: Telegram

Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении российского оппозиционера Леонида Волкова. Поводом стало личное сообщение Волкова представительнице РДК, в которой он, в частности, оскорбил украинские власти.

Офис генпрокурора Украины начал досудебное расследование (основной этап уголовного производства в Украине) в отношении руководителя политических проектов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова. Это подтвердил в четверг, 15 января, источник Deutsche Welle в правоохранительных органах Украины.

Скандал вокруг Волкова

Поводом для возбуждения дела стала публикация, сделанная 5 января бывшей сотрудницей ФБК Анной Тирон, которая сейчас работает в "Русском добровольческом корпусе" (РДК), воюющем на стороне Украины. Она разместила в Facebook сообщение, которое Леонид Волков ранее направил ей после известия о смерти основателя РДК, ультраправого русского националиста Дениса Капустина, когда еще не было известно, что его гибель была инсценирована.

В этом сообщении оппозционер, в частности, одобрил смерть Капустина, назвал РДК "клоунским "корпусом", который "решал мутные задачи гнусного деревенского политтехнолога (ранее - главы украинской разведки, сейчас - главы офиса президента Украины) Буданова". "Надеюсь, за Капустиным последуют его дружки. Сядет Ермак, сядет Подоляк, сядет Буданов и все прочее пропагандистское лицемерное ворье", - писал Волков.

Позже оппозиционер назвал свой текст "эмоциональным и резким", а также заявил, что его "не следовало писать". При этом он подчеркнул, что "плохо относится к неонацистам". Проверкой слов Волкова, который сейчас живет в Литве, после обращения миграционной службы занимается Департамент госбезопасности этой страны. Власти хотят установить, угрожают ли его высказывания безопасности Литвы.

Читайте нас также:
#Украина #Навальный #социальные сети #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

